Autoridades estatales permitieron operación irregular de bar en Monclova: Alcalde

El Municipio dejó en claro que no estaba de acuerdo con la operación de este tipo de sitios que no son regulados en cuestiones de horarios y seguridad

MONCLOVA, COAH.- Tras la trágica muerte de un joven deportista de 25 años de edad en el interior del bar “Me Porto Bonito” de Monclova, el alcalde Mario Dávila Delgado declaró que el Municipio nunca autorizó la operación de este negocio y destacó que fueron las autoridades estatales quienes permitieron que abriera y trabajara con irregularidades.

Dijo que el Municipio dejó en claro que no estaba de acuerdo con la operación de este tipo de sitios que no son regulados en cuestiones de horarios y seguridad; sin embargo, se autorizó la apertura del mismo, donde ocurrió este fatal desenlace.

MUNICIPIO NO ESTABA DE ACUERDO EN APERTURA DE BAR

“Nosotros estamos haciendo inspección y regulaciones, supimos de esa decisión por parte de algún nivel medio o bajo de autoridades estatales y dejamos bien claro que el Municipio no estaba de acuerdo con este tipo de cosas”, expresó el jefe de la comuna.

Sostuvo que hubo una falla por parte de estas autoridades y que ahora se tiene que solucionar el problema para proteger a los ciudadanos.

“No debe entrar ninguna persona armada a un establecimiento. El problema no es que exista una ley, una reglamentación o una regulación; el problema es que se cumpla. Aquí no se cumplieron las condiciones de horario, ni de día, ni de seguridad, y se permitió que las cosas sucedieran de esa manera”.

Fue el domingo 15 de septiembre cuando el bar “Me Porto Bonito” abrió sus puertas en el marco de la celebración del Grito de Independencia. Ahí arribó un mando policiaco, armado y acompañado de otros colegas; este accionó su arma al calor de las copas, logrando herir a un joven de 25 años de edad, quien de inmediato perdió la vida en el interior del lugar.

‘DEBE HABER SANCIONES’

Dávila Delgado destacó que debe haber sanciones para quien comete este tipo de actos, y que deben haber sanciones administrativas, ya sean económicas, legales, civiles o de reposición de los daños.

“Tiene que haber sanciones en este caso”.

“Me Porto Bonito”, el bar que está instalado sobre el bulevar Ejército Nacional, número 1600, fue inaugurado el pasado 16 de agosto, justo un mes antes del homicidio de Alberto Rodríguez Esparza.