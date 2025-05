Vitivinícolas de Coahuila aprovechan el cambio climático; ‘antes era impensable un viñedo a 2 mil metros’

“Sí ha afectado el cambio climático, indudablemente. Pero debemos adaptarnos. Yo no voy a cambiar el clima, tengo que trabajar con lo que hay” , reconoce el dirigente.

Abedrop subraya que el uso eficiente del agua ha sido clave. “ Por hectárea se consumen 5,500 metros cúbicos al año” , precisa, destacando que todas las viñas mexicanas operan bajo sistemas de riego de alta eficiencia, como el goteo. “ Nosotros no desperdiciamos agua ”, afirma.

VIÑEDOS EN ALTURA Y NUEVAS ZONAS PRODUCTIVAS

La vid necesita un entorno con estaciones bien definidas. “Donde no hay invierno o no hay verano, difícilmente se logra que la uva madure correctamente. Puede darse, sí, pero no con la calidad que se busca”, advierte.

Con el aumento de las temperaturas, zonas antes frías —como Saltillo y Arteaga— han comenzado a producir vino. La región sureste de Coahuila, tradicionalmente fresca por su altitud y serranías, ahora alcanza hasta 38 grados Celsius en verano, lo que hace posible el cultivo.

“Antes era impensable tener viñedos a 2,000 metros de altura. Hoy los hay en San Juan de la Vaquería, en Bodegas del Viento y en Los Cedros, en Arteaga. Hace 30 o 40 años eso no era viable por las heladas tardías que impedían los ciclos de producción”, comenta Abedrop. “Ahora, incluso en esas alturas, hace suficiente calor para producir uva”.

CRECE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN COAHUILA

El impacto del clima, sumado al crecimiento del consumo nacional de vino, ha detonado una expansión de la industria en Coahuila. Hace dos décadas, el estado apenas contaba con tres viñedos; hoy existen alrededor de 40 proyectos. De estos, 30 ya cuentan con bodega propia para procesar el vino.

Según datos del Consejo Mexicano Vitivinícola, el consumo per cápita anual en México ha crecido notablemente: de 225 mililitros por persona en 2004, a 1.5 litros en la actualidad.

“Hay más vino, más consumidores, más conocimiento. Y ahora también, más lugares donde es posible producir uva gracias a los nuevos climas”, concluye Abedrop.