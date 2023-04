Avanza equipamiento de clínica oncológica en Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.- El equipamiento de la clínica oncológica que construye la Asociación Esperanza, Amor, Fe y Vida (EsAFeVi), avanza favorablemente gracias a las donaciones de fundaciones, organizaciones, industria, gobierno y sociedad.

Sin embargo, los “últimos detalles” son los que cuestan más y a veces se llevan más tiempo, refirió, el presidente de la Asociación y responsable de la obra, Carlos Gutiérrez Garza.

TE PUEDE INTERESAR: Se dispara 75% atención de adicciones en Coahuila

Por tal motivo, puntualizó, aun no hay fecha exacta para su apertura y por ende operación, aunque mostro beneplácito porque a 10 años de haber iniciado el proyecto, hoy el edificio, casi en su totalidad equipado, ha servido para desarrollar campañas de salud y de orientación.

“Desgraciadamente no me puedo dar el lujo de decir la fecha de inicio de la Clínica, porque no depende de mí, depende del dinero que requiero para terminarla; tenemos 10 años de mi vida practicando y haciendo esto con un gusto enorme; no se me cansa el caballo porque este es un proyecto que, primeramente, Dios me de vida y salud”, mencionó.

Gutiérrez Garza enumeró algunos faltantes que tienen que ver con el aire acondicionado, el suministro de energía eléctrica para el equipo médico y centrales de enfermería, entre otros, mismos que han sido gestionados en algunas instancias como el gobierno municipal.

“Es dinero, pero yo tengo mucha fe que nuestra comunidad o alguna institución o el gobierno o algunas empresas, decidan apoyarnos fuertemente para sacar adelante este proyecto; desgraciadamente no podemos decir que fecha estará lista la clínica oncológica, pero yo siento que falta muy poco”, apuntó.