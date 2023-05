Ayuda a ‘Naila’ a regresar a casa; se extravió en la colonia Landin

Naila es una perrita criolla saltillense que Jonathan y su perro Zorro adoptaron hace cuatro años. Buscaban convertirse en una familia de tres y se encontraron con muchos otros perros en adopción antes de encontrarla a ella.

“Realmente fue Zorro quien la eligió, también es criollo y fue rescatado de la calle. Naila fue la única a la que no le gruñó”, dijo el dueño.

Sin embargo, Naila tenía apenas tres semanas de edad y aún no tenía dientes. Les dijeron que su mamá ya no quería amamantarla ni a los otros cachorros de su camada. Era negra y muy pequeñita, cabía en la palma de una mano.

“Nos vimos por primera vez en el Bosque Urbano, donde una familia completa llegó para entregarla, varios niños y varios adultos. Dijeron que era una mezcla de Chihuahua, Pug y Schnauzer”.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan a paciente psiquiátrico; ‘escapó’ del Cesame de Saltillo

Naila fue alimentada con fórmula para cachorros en un biberón hasta que le salieron los dientes, y luego con croquetas remojadas, contó el dueño. Las probabilidades de que sobreviviera eran bajas, pero lo logró. A medida que crecía, y contra todas las expectativas, no solo se convirtió en amiga de Zorro, sino también en la líder y protectora de la casa.

El domingo 21 por la tarde, en la colonia Landin, Naila dobló la reja de alambre y escapó. Ya lo había hecho otras veces, y la reja había sido reparada y reforzada.

“Solía salir simplemente porque quería estar afuera, y me esperaba allí hasta que le abriera la puerta para volver a entrar. Nunca se escapó ni tuve que perseguirla ni buscarla”.

Pero esta vez, Naila no estaba, y su collar con su placa quedó atorado en la reja cuando escapó. Se fue sin su collar y aún no ha regresado. Zorro no puede hablar, pero su familia cree que también la extraña.

Si has visto a Naila o tienes información que pueda ayudar a encontrarla, comunícate a los números 8442774404 y 8442772375.