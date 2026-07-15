Bajan 10% atenciones por violencia de género en Coahuila; destacan detención de presuntos feminicidas

La funcionaria detalló que de enero a junio de 2025 se brindaron alrededor de 6 mil 300 atenciones, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra descendió a aproximadamente 5 mil 780.

La Secretaría de las Mujeres de Coahuila reportó una disminución del 10 por ciento en las atenciones por violencia de género durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La titular de la dependencia, Mayra Lucila Valdés, atribuyó esta baja a la confianza que las ciudadanas mantienen en las instituciones del estado.

“Bajamos un 10 por ciento las atenciones de mujeres comparado de enero a junio del 2025, que fueron alrededor de 6 mil 300 casos, y en enero a junio del 2026 estos casos bajaron más o menos a 5 mil 780 casos”, explicó.

En relación con los casos más recientes de feminicidio, Valdés informó que los presuntos responsables ya fueron localizados. Recordó que uno fue encontrado sin vida en el Estado de México, mientras que el otro fue detenido en Estados Unidos, como resultado de la coordinación entre autoridades estatales, federales e internacionales.

“Uno fue capturado en la Ciudad de México, y el otro ya fue detenido en Estados Unidos, lo cual habla de una gran coordinación con otros estados y se habla de esta coordinación que se trabaja en equipo”, señaló.

La secretaria también advirtió sobre los riesgos de reincidencia en los casos de violencia familiar. Explicó que, con frecuencia, los agresores buscan reconciliarse con las víctimas mediante promesas, regalos o peticiones de perdón, lo que puede derivar en nuevas agresiones.

“Muchas veces en el círculo de violencia ellas llegan, denuncian y luego los agresores las buscan, les piden perdón, les hacen regalos; regresan, les vuelven a dar una segunda oportunidad y las consecuencias ya las están viendo”, concluyó.