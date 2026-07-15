Monclova: jueza da ultimátum al síndico de AHMSA para entregar equipo; advierten posible tensión con extrabajadores

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    Monclova: jueza da ultimátum al síndico de AHMSA para entregar equipo; advierten posible tensión con extrabajadores
    Extrabajadores mantienen bloqueados los accesos de AHMSA y han reiterado que no permitirán la salida de maquinaria mientras no se cubran los finiquitos pendientes. LIDIET MEXICANO

Deberá entregar un montacargas a Bravo Montacargas en un plazo de tres días; el incumplimiento implicaría una multa y persiste la posibilidad de solicitar el uso de la fuerza pública

MONCLOVA, COAH.- El proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) podría entrar en una nueva etapa de tensión, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ordenó nuevamente al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez entregar un montacargas reclamado por la empresa Bravo Montacargas, pese a que los accesos a la siderúrgica permanecen bloqueados por extrabajadores.

La jueza Ruth Haggi Huerta determinó que el síndico no acreditó haber intentado ingresar a las instalaciones para cumplir con la entrega del equipo. Por ello, rechazó el argumento de que existía una imposibilidad material derivada de los bloqueos. Incluso, señaló que en otros incidentes similares sí ha sido posible ingresar a la planta y devolver bienes a sus propietarios.

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Ante ello, requirió por última ocasión a Víctor Manuel Aguilera Gómez para que, en un plazo de tres días, acuda al sitio donde se encuentra el montacargas, junto con personal designado por Bravo Montacargas, y realice la entrega material del bien. En caso de incumplir, se le impondrá una multa equivalente a 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La resolución podría provocar un nuevo conflicto al interior de AHMSA, ya que los extrabajadores mantienen bloqueados los accesos desde hace casi tres años, tras el cierre de la empresa. Además, han reiterado que no permitirán la salida de maquinaria, equipos o cualquier otro activo mientras no se garantice el pago de los finiquitos que les adeudan.

Aunque el juzgado aún no ordena el uso de la fuerza pública para ejecutar la entrega, esa posibilidad sigue abierta. El propio documento establece que esa solicitud será analizada una vez que el síndico informe si cumplió o no con el requerimiento judicial, por lo que la tensión entre ambas partes podría incrementarse en los próximos días.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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