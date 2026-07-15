Monclova: jueza da ultimátum al síndico de AHMSA para entregar equipo; advierten posible tensión con extrabajadores

La jueza Ruth Haggi Huerta determinó que el síndico no acreditó haber intentado ingresar a las instalaciones para cumplir con la entrega del equipo. Por ello, rechazó el argumento de que existía una imposibilidad material derivada de los bloqueos. Incluso, señaló que en otros incidentes similares sí ha sido posible ingresar a la planta y devolver bienes a sus propietarios.

MONCLOVA, COAH.- El proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) podría entrar en una nueva etapa de tensión, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ordenó nuevamente al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez entregar un montacargas reclamado por la empresa Bravo Montacargas, pese a que los accesos a la siderúrgica permanecen bloqueados por extrabajadores.

Ante ello, requirió por última ocasión a Víctor Manuel Aguilera Gómez para que, en un plazo de tres días, acuda al sitio donde se encuentra el montacargas, junto con personal designado por Bravo Montacargas, y realice la entrega material del bien. En caso de incumplir, se le impondrá una multa equivalente a 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La resolución podría provocar un nuevo conflicto al interior de AHMSA, ya que los extrabajadores mantienen bloqueados los accesos desde hace casi tres años, tras el cierre de la empresa. Además, han reiterado que no permitirán la salida de maquinaria, equipos o cualquier otro activo mientras no se garantice el pago de los finiquitos que les adeudan.

Aunque el juzgado aún no ordena el uso de la fuerza pública para ejecutar la entrega, esa posibilidad sigue abierta. El propio documento establece que esa solicitud será analizada una vez que el síndico informe si cumplió o no con el requerimiento judicial, por lo que la tensión entre ambas partes podría incrementarse en los próximos días.