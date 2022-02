Baños insalubres exhibidos en redes sociales no eran del Tecnológico de Saltillo, aclara Directora

SALTILLO, COAH.- La directora del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), María Gloria Hinojosa Ruiz, aclaró que las fotografías de baños insalubres que fueron exhibidos en redes sociales no pertenecían a las instalaciones del centro de estudios.

“Nosotros no tenemos ese tipo de sanitarios ni de instalaciones. Los baños del Tec Saltillo no son de palanca conectada al piso. No entiendo quién mandaría esas imágenes, pero no son sanitarios de la institución”, explicó.

Asimismo detalló que el jueves de la semana pasada, 17 de febrero, la institución recibió la visita de un inspector de salubridad y emitió un dictamen favorable por las condiciones sanitarias.

“Contamos con ese dictamen que nos garantiza que estamos con las condiciones para que nuestros estudiantes estén presentes”, apuntó la directora Hinojosa Ruiz.

Agregó que el Tecnológico de Saltillo tiene contratada a una empresa de limpieza para mantener en buen estado los sanitarios y las instalaciones: “No hay nada qué esconder, la institución es pública”.

La directora María Gloria Hinojosa señaló que los gastos de limpieza incrementaron para tener un regreso a clases presenciales de manera segura y con apego a los protocolos sanitarios.

Ante esto, el Tecnológico de Saltillo lanzó un proyecto de servicio social en el cual las y los jóvenes de Ciencias Básicas aplicarán sus conocimientos para la elaboración de insumos como el gel desinfectante.

TE PUEDO INTERESAR: Saltillo: monederos de ranita, chilaquiles, joyería y más... Alumnos del ITS arman vendimia tras retorno a clases presenciales

REGRESO SIN CONTAGIOS COVID-19

El pasado lunes 31 de enero el cien por ciento de la matrícula estudiantil del Tecnológico de Saltillo regresó a clases presenciales, y hasta este miércoles no se ha registrado ningún contagio de COVID-19 entre el alumnado y personal docente.