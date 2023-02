Beneficios se ven a los 15 minutos de apagar el último cigarro: CIJ Torreón

TORREÓN, COAH.- La prohibición de fumar en espacios públicos, como lo dispone la nueva Ley General para el Control del Tabaco, es para proteger a las personas que no fuman de contraer enfermedades asociadas al tabaquismo pasivo; pero además vale la pena proteger de estas sustancias a la población, opinó el doctor Óscar Torres Aguilar, especialista en Medicina Interna y en Medicina del Enfermo en Estado Crítico.

Recordó el médico que en su momento fueron muy benéficas las campañas para limitar la publicidad del cigarro en espectaculares, los anuncios que había en las paradas de camiones y los comerciales en televisión, porque apuntaban a crear la sensación de que se debía aspirar a esa conducta, que daba la sensación de bienestar.

TE PUEDE INTERESAR: Este 14 de febrero...¿y si hablamos de amor propio?

Al no ser uno el que consume el tabaco, sí hay riesgo de contraer enfermedades pulmonares crónicas, no igual a la persona que fuma, cualquier cosa que limite conductas nocivas son bienvenidas, pero esta ley es un poco estricta, porque en realidad no es que la mayoría de la gente fume.

La nueva Ley Antitabaco sí va a beneficiar, porque fumar es algo que favorece la aparición de cáncer y alergias, más aquí en la Comarca Lagunera, apunta el facultativo.