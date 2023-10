Blindan Coahuila para que no se intente exportar desde aquí ganado enfermo de Nuevo León

ACUÑA, COAH.- Ante la degradación del estatus sanitario en Nuevo León, que no permitirá que se exporte ganado hacia los Estados Unidos a partir del primero de diciembre, la Unión Ganadera y el Comité de Protección Pecuaria se están blindado para que Coahuila no se intente usar como “puente” y que no se ponga en riesgo al ganado local, aseguró el presidente de la Asociación Ganadera Local de Acuña (AGLA), Homero Amezcua Villarreal.

“Efectivamente el estatus sanitario de Nuevo León sí fue degradado y causa efecto el primero de diciembre. A partir del primero de diciembre, Nuevo León ya no va a tener la oportunidad de exportar sus becerros a la Unión Americana”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Lo sabías? Esta semana comienzan a llegar mariposas Monarca a Coahuila

Ante este panorama, dijo que el Gobierno del Estado, la Unión Ganadera y el Comité de Protección Pecuaria, han hecho una muy buena labor, un gran esfuerzo para mantener a Coahuila blindado y evitar que entren becerros de manera ilegal al estado.

Dijo que con la prohibición, muchos productores de Coahuila podrían ser “tentados” para hacerlo a su nombre y desde sus ranchos, lo que pondría en riesgo el estatus de la entidad, si llegase a detectarse alguna enfermedad.

Subrayó la importancia de que el Gobierno del Estado y las otras instancias estén tomando medidas para que no se ponga en riesgo el estatus de exportación de ganado hacia la Unión Americana.

EXPORTACIONES A LA MITAD

En año promedio Coahuila exporta 50 mil becerros, sin embargo, una sequía que se ha prolongado y los nulos apoyos por parte de la Federación, la producción se encuentra al 50 por ciento y muchos productores han tenido que abandonar dicha actividad, aseveró Amezcua Villarreal.

Los periodos indicados durante el año para la exportación de ganado son: octubre-noviembre y marzo-abril.