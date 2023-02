De acuerdo con una empleada que pidió ocultar su identidad por seguridad -pero para términos de redacción se llama “Natalia”- y la del lugar en el que trabaja, el servicio privado se utiliza para mayor privacidad de los clientes y no necesariamente hay tocamientos o desnudos, aunque aseguró que pasadas las copas puede llegar a darse.

‘NO ESTOY OBLIGADA A HACER NADA QUE NO QUIERA’

Aunque en el área común de consumo de bebidas no se apreciaron desnudos, tocamientos ni relaciones sexuales, se sabe que en la mayoría de estos establecimientos hay un servicio “privado” que puede costar desde 4 mil a 10 mil pesos de consumo en el establecimiento.

A diferencia de otros establecimientos, en la publicidad de estos lugares que se encuentra en redes sociales pueden verse promociones como “jueves de lencería negra” y aclaran cuánto cuesta una copa dama. Además señalan tanto en redes como en el propio establecimiento que no se puede tomar fotos ni video en el interior de locales sin ventanas.

En ellos, los clientes principalmente del género masculino, pagan sus tragos y otros más caros para mujeres que, en minifalda, tacones y escotes coquetean, platican y acarician de forma no sexual a sus clientes.

La empleada afirmó tener 23 años y agregó que no está obligada “a hacer nada que no quiera”, situación por la que algunas veces ha optado por retirarse de alguna mesa o incluso simplemente no sentarse, pues algunos clientes “piensan que por pagar una copa tienen derecho a tocarte”.

En ese sentido, agregó que la seguridad del lugar en el que labora cumple con la función de cuidarlas y asegura que si se siente incómoda o en peligro puede pedir al personal que saque a los clientes.

“Natalia” cuenta en la entrevista que los botaneros son un buen negocio, pues se han llegado a vender entre 70 y 100 copas por mesa.

Además, narró los mecanismos que tienen las empleadas para mantener la privacidad del lugar como lo estricto que es el uso de las cámaras de los celulares, no usar ropa con brillo ni labial que pueda manchar la ropa de los clientes, pues aseguró que han habido casos en los que las esposas de los mismos llegan a agredir o buscar a sus maridos en estos establecimientos.

Afirmó que las edades de los clientes varían mucho, pues van desde los 18 años y hasta señores de la tercera edad, siendo estos últimos los más respetuosos y los que más gastan.

“Natalia” señaló que si bien a veces ella y sus compañeras pueden ser víctimas de acoso, le deja tranquila que “no dejan que se propasen contigo”, además de ayudarle con su autoestima pues su trabajo es “arreglarme, ser bonita y salir de fiesta”.

Agregó que “todos los días es una telenovela nueva” por las historias que los clientes le cuentan respecto a sus parejas y “es como estar en clases de actuación” además de que el dinero que gana le ayuda mucho para ahorrar, pues quiere irse de vacaciones en verano.

Además, declaró que el modelo de negocio ha ayudado a algunas de sus compañeras para tener mayor estabilidad económica, conseguir favores o contactos e incluso declaró que “ha habido colombianas que han salido casadas de aquí y ahora son ‘señoras de las Lomas’”.

‘ES UNA CONSTANTE PELEA DE EGOS’

VANGUARDIA pudo entrevistar con un cliente que también pidió el anonimato pero que para términos de redacción se llama “Raúl”, quien cuenta que ha asistido dos veces a los botaneros, “la primera por desconocimiento y la segunda por insistencia”.

Aseguró que fueron sus amigos quienes le convencieron de ir pero que definitivamente no es un lugar al que iría solo. “Es como el beisbol, tampoco me gusta pero voy porque me gusta la compañía de mis amigos, aunque en el caso de los botaneros es mucho más incómodo”, declara “Raúl”.