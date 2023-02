Buscar que Saltillo sea un mejor lugar: ¿Cómo es ser alcaldesa del Cabildo Infantil?

Pero llegar hasta ese lugar no ha sido tan fácil, dijo Camila: “es el resultado de la motivación que nos dan en la escuela, y también el impulso que he recibido desde mi casa; para lograr estar aquí he tenido que hacer muchos sacrificios como no ver la televisión o no salir a jugar, pero he tenido recompensas como la de ayudar”, comentó.

El Cabildo de Saltillo, dijo, tiene la finalidad de que las y los niños aprendan sobre la importancia de las funciones gubernamentales y les permite desarrollar aptitudes como estudiantes y gestores ciudadanos, pues es un ejercicio que impulsa la cultura democrática.

Este espacio es también una política pública, señaló Camila, que abona en la construcción de ciudadanía, ya que permite que los niños y niñas se inmiscuyan en los asuntos colectivos y manifiesten sus inquietudes, problemáticas, deseos y aspiraciones en torno a cómo viven cotidianamente en su lugar de residencia, escuela o barrio.

“La verdad es que yo he visto las mejoras que ha tenido Saltillo y cómo los niños hacemos propuestas y las cumplen”, expuso.

Una de sus apuestas se enfocó en la creación de contenedores de reciclaje, a través de los que se entrega una tarjeta a la ciudadanía, para que el crédito acumulado pueda ser canjeado por dinero electrónico.