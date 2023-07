Cada año aumenta el número de mujeres que consumen drogas en Saltillo: CIJ

“De enero a junio de 2022, logramos atender 318 pacientes y al corte de enero a mayo, fueron 333, quiere decir que atendimos a más pacientes que en el primer semestre del año pasado. En el 2022, en el primer semestre, el 33.96% fueron mujeres y el 63.04% fueron hombres; cada vez son más mujeres las que están consumiendo sustancias.

“Anteriormente, la proporción era un 10, un 15% y de cuatro años atrás ha venido aumentando el porcentaje de mujeres que consumen sustancias, no solamente alcohol y tabaco. De las sustancias con las que se más tiene problema, que más causa adicciones fuertes es el cristal y ahí también hemos visto un aumento de mujeres consumiendo cristal”.

Entre enero y mayo de este año, atendieron a 119 mujeres, lo que representa el 35.74%, mientras que los hombres sumaron 214, un 64.26%. En el primer semestre del año pasado fueron 108 mujeres y 210 hombres, sin olvidar que falta contabilizar las personas atendidas en junio pasado.

El grueso de pacientes tiene entre 15 y 24 años. El 89.31% llegó por consumir alcohol; tabaco, con un 77.67%, y en la mayor parte de los casos combinan el consumo de alcohol y tabaco, y el problema se agrava cuando lo combinan con cristal.

También combinan alcohol con mariguana o derivados de metanfetaminas. Hasta la fecha, el CIJ de Saltillo no ha atendido a personas consumidoras de fentanilo, lo que resulta una noticia favorable, aunque hay reportes de que ya genera consumo en la frontera.

“Desafortunadamente, no todas las personas que tienen problemas con el consumo de drogas llegan aquí a consultar, por eso no podemos decir que sea la realidad de Saltillo porque solamente es la muestra de los que llegan a pedir atención. Otros buscan otro tipo de atención (anexos) o no la buscan”.

Pérez Reyes informó que las personas consumidoras de metanfetaminas y cristal requieren de internamiento y atención médico psiquiátrica. La Unidad de Internamiento se encuentra en García, Nuevo León, donde son atendidos por psiquiatras, psicólogos, médicos, enfermeras y trabajadores sociales.

Mensualmente, remiten a una o dos personas, sin embargo, no es obligatorio, debe ser por voluntad propia, de lo contrario significaría privación de la libertad.