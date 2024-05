Cae acosador de alumnas de la UAdeC; sería quien también vende droga a los estudiantes

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, informó que un hombre acusado de acoso contra dos estudiantes en el Centro de Idiomas de la Universidad, ya fue detenido.

El 4 de mayo, 2 jóvencitas denunciaron haber sido acosadas en las instalaciones del Centro de Idiomas de la UAdeC. Esta situación activó una respuesta de la Fiscalía General de Coahuila (FGE) y una denuncia formal de la Universidad, según detalló Pimentel Martínez.

La detención del acusado se logró mediante el uso de cámaras de vigilancia y la colaboración de autoridades municipales, quienes realizaron labores de inteligencia para localizar al individuo fuera del campus.

Pimentel Martínez también señaló que la persona detenida podría estar vinculada con la venta de sustancias ilegales a estudiantes. En los próximos días se determinará si se trata del mismo individuo y qué sanciones enfrentará.

Respecto a la seguridad en los campus de la Universidad, el rector mencionó que se evaluará la posibilidad de restringir las entradas, aunque la intención es mantener a la UAdeC como una Universidad abierta con un buen esquema de seguridad.

Dijo que aún no se sabe si la persona es o no estudiante, y recalcó que no puede dar mayores detalles debido a que se entorpecería la investigación, no obstante insistió en que la Universidad tomará acciones ante lo ocurrido, “vamos a tomar acciones, ya el Secretario General de la Universidad estuvo con la Fiscalía, se levantó la información, se levantó la denuncia, y están haciendo las investigaciones”, finalizó.