Califica Manolo Jiménez como ‘justificaciones’ los reclamos de Morena por la elección del 7 de junio

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, calificó como infundadas las acusaciones de la oposición respecto al reciente proceso electoral en el estado y aseguró que las justificaciones de Morena ante los resultados oficiales carecen de sustento. El mandatario defendió la legalidad y la tranquilidad de los comicios. Destacó el despliegue coordinado entre el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías para garantizar el orden en todas las regiones.

Jiménez Salinas desmintió las versiones sobre presuntas detenciones de legisladores federales y señaló que los reportes captados en las mesas de seguridad correspondieron exclusivamente a incidentes menores que fueron atendidos con prontitud. “Las excusas y las justificaciones rayan ya en lo ridículo, ¿no? Sí, un berrinche. Fueron 700 mil votos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad contra 330 mil del segundo lugar”, expresó. Al ser cuestionado sobre las faltas injustificadas del diputado Antonio Flores en el Congreso local y las críticas hacia las instituciones, el titular del Ejecutivo subrayó que la civilidad política y el clima de paz del estado no se negociarán con ningún actor. “Aquí nada ni nadie está por encima de la ley. Que quede muy claro. Si nos enfrentamos a delincuentes mayores, pues este es un día de campo”, puntualizó el gobernador respecto al cumplimiento de la legalidad.

Finalmente, hizo un llamado a respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas y reiteró que las instituciones de Coahuila actuarán con firmeza ante cualquier intento de alterar el orden público. “En el momento que altere el orden público, en el momento que ofenda a nuestras instituciones, hay una respuesta contundente y determinante”, sentenció Jiménez Salinas.

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