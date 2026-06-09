Reporta Fiscalía 15 incidencias en la elección; detenidos ya fueron liberados

De acuerdo con Fernández Montañez, durante la jornada se realizaron alrededor de 15 detenciones en diversas regiones del estado, relacionadas con denuncias por posibles delitos electorales, las cuales no pasaron a mayores.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la pasada jornada electoral, en la que Coahuila renovó el Congreso local, se desarrolló sin incidencias que mantengan a personas detenidas hasta el día de hoy.

Detalló que fue en la Región Laguna donde se registró el mayor número de casos. En contraste, la Región Sureste fue la única donde no se reportaron detenciones ni incidencias formales por parte de la autoridad procuradora.

“Fueron menos de 15 personas las que participaron en incidentes. El norte no tuvo incidencias; la Región Carbonífera tuvo cuatro incidencias; en la Región Centro hubo efervescencia política; en la Región Sureste, cero; y en la Región Laguna, aproximadamente nueve personas detenidas, 10 a lo mucho”, dijo.

Informó que, en relación con delitos electorales, todavía existen dos personas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; sin embargo, estas fueron detenidas desde hace una semana.

En su análisis, el fiscal señaló que la autoridad puede afirmar que la jornada electoral se vivió en paz, pues no existe comparación entre las más de 600 mil personas que acudieron a emitir su voto y la cantidad de detenciones e incidentes reportados ante las autoridades de seguridad y procuración de justicia.

“La cantidad de ciudadanía que ejerció su voto es numerosa. Para aquellos que quieren señalar que fue una jornada violenta, con incidentes, hay que considerar que participaron cientos de miles de ciudadanos. Comparando la gente que fue a votar y ejerció el voto, con el número de incidencias”, dijo.

“Luego pareciera que hay gente que quiere ensuciar una jornada electoral. Dos días después de la jornada electoral hay dos personas a disposición del Ministerio Público, pero que fueron detenidas hace una semana”, expresó.