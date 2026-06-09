Suspende Congreso de Coahuila a Antonio Flores por ausencias injustificadas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Suspende Congreso de Coahuila a Antonio Flores por ausencias injustificadas
    Familiares y simpatizantes permanecieron junto a Antonio Flores durante la jornada que concluyó con la suspensión de la sesión. HÉCTOR GARCÍA

El diputado argumentó que sus faltas fueron justificadas por motivos médicos y rechazó abandonar el pleno pese al llamado para que asumiera su suplente

El Congreso del Estado de Coahuila suspendió al diputado local del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores, luego de que acumulara tres faltas consecutivas sin justificación durante el periodo legislativo.

Desde temprana hora, el Palacio Legislativo permaneció resguardado por elementos de seguridad que cercaron el perímetro para prevenir incidentes durante la sesión. En el exterior se concentraron algunos militantes del PT que intentaron ingresar al recinto, sin que les fuera permitido el acceso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/detencion-de-tania-y-tony-flores-se-debio-a-amenazas-e-insultos-a-la-autoridad-circulaban-a-exceso-de-velocidad-fiscalia-KE21253854

Alrededor de las 10:00 de la mañana arribó al Congreso Fernando Rodríguez, suplente de Antonio Flores, quien acudió para solicitar que se le permitiera asumir la curul conforme a lo establecido por la ley.

“Ha sido una espera más que suficiente. Vengo a exigir al Congreso del Estado y a la Junta de Gobierno que nos den una respuesta en concreto. No vengo a hacer un circo como algunos actores políticos. Yo vengo en mi calidad de diputado suplente a que se respete la ley”, declaró.

$!Elementos de la Policía Estatal controlaron los accesos al Palacio Legislativo durante la sesión en la que se discutió la situación de Antonio Flores.
Elementos de la Policía Estatal controlaron los accesos al Palacio Legislativo durante la sesión en la que se discutió la situación de Antonio Flores. HÉCTOR GARCÍA

Rodríguez sostuvo que el legislador propietario incurrió en una causal de suspensión al acumular tres ausencias injustificadas. Además, señaló que no puede permitirse que se incumpla la normatividad dentro del propio Poder Legislativo.

Antonio Flores se ausentó de las sesiones celebradas el 28 de abril y los días 4, 12 y 18 de mayo, de acuerdo con lo expuesto por Rodríguez.

El artículo 51 de la Constitución Política de Coahuila establece que los diputados que falten a tres sesiones consecutivas sin causa justificada o sin licencia previa del Congreso renuncian a concurrir hasta el siguiente periodo inmediato, por lo que debe llamarse al suplente.

$!Antonio Flores permaneció acompañado por su hermana, Tania Flores, mientras se desarrollaban las discusiones sobre su permanencia en la curul.
Antonio Flores permaneció acompañado por su hermana, Tania Flores, mientras se desarrollaban las discusiones sobre su permanencia en la curul. HÉCTOR GARCÍA

SE NIEGA A DEJAR LA CURUL

Minutos antes de las 11:00 horas, el diputado petista llegó al recinto legislativo e ingresó directamente a una reunión de la Junta de Gobierno. Más tarde salió acompañado por su hermana, Tania Flores, y evitó realizar declaraciones sobre su situación dentro del Congreso. Cedió las cámaras a Tania, quien abordó los hechos ocurridos durante la madrugada del lunes, durante su detención en Múzquiz, Coahuila.

Una vez iniciada la sesión, la Mesa Directiva decretó un receso para llamar a Fernando Rodríguez a ocupar el escaño. La pausa se prolongó por más de una hora mientras se solicitaba a Antonio Flores abandonar el pleno para dar continuidad a los trabajos legislativos.

$!El legislador petista rechazó abandonar el pleno al sostener que sus ausencias estaban justificadas por motivos médicos.
El legislador petista rechazó abandonar el pleno al sostener que sus ausencias estaban justificadas por motivos médicos.

Sin embargo, el legislador se negó a retirarse al argumentar que no existían elementos para suspenderlo, debido a que tras la tercera ausencia acumulada el Congreso no convocó de inmediato a su suplente y posteriormente participó en dos sesiones más. Asimismo, aseguró que las faltas fueron justificadas por motivos médicos.

Durante el desarrollo de la jornada permaneció acompañado por Tania Flores, quien realizó transmisiones en vivo desde el recinto legislativo.

$!El Palacio Legislativo operó bajo un fuerte resguardo policial mientras se definía la sustitución temporal del legislador petista.
El Palacio Legislativo operó bajo un fuerte resguardo policial mientras se definía la sustitución temporal del legislador petista. HOMERO SÁNCHEZ

Ante la negativa del diputado para dejar el pleno, la Mesa Directiva determinó suspender la sesión al considerar que no existían condiciones para continuar con su desarrollo. Los trabajos fueron reprogramados para el próximo martes 19, fecha en la que se prevé que Fernando Rodríguez rinda protesta como diputado local y ocupe la curul hasta septiembre.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados
Congresos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tropezón morenista

Tropezón morenista
true

El turno de Adán Augusto; investigación en EU alcanza a Andy
true

POLITICÓN: ¿Por qué Manolo Jiménez eligió la unidad tras arrasar en las elecciones?
El festival, organizado con motivo del Mundial de fútbol, ofrecerá espacios de convivencia familiar con actividades recreativas, opciones gastronómicas y la transmisión de los encuentros deportivos.

Garantizan orden legal para la realización del ‘Fut Fest’ en Saltillo
Los trabajos en el sector buscan optimizar la circulación vehicular y peatonal previo a las actividades programadas para octubre.

Cambiarán nombre de vialidad a bulevar Rodeo Saltillo; avanzan obras en la Expo Coahuila
Brandon Villarreal encabeza la lista de peloteros saraperos nominados al clásico de media temporada.

Abren votaciones para el Juego de Estrellas LMB 2026: ¿Quiénes son los Saraperos nominados?
Estados Unidos está tomando precauciones para que la plaga del gusano barrenador en tierras americanas no se incremente.

El aumento de casos de gusano barrenador en EU moviliza a las autoridades
La muerte del líder supremo Ali Jameneí al inicio del conflicto y su sucesión dinástica han dejado a los opositores desilusionados, quienes ven cómo se esfuman sus esperanzas de un verdadero cambio político.

Los iraníes sufren la destrucción de meses de guerra y el aumento de precios