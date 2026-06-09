Suspende Congreso de Coahuila a Antonio Flores por ausencias injustificadas

El Congreso del Estado de Coahuila suspendió al diputado local del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores, luego de que acumulara tres faltas consecutivas sin justificación durante el periodo legislativo. Desde temprana hora, el Palacio Legislativo permaneció resguardado por elementos de seguridad que cercaron el perímetro para prevenir incidentes durante la sesión. En el exterior se concentraron algunos militantes del PT que intentaron ingresar al recinto, sin que les fuera permitido el acceso.

Alrededor de las 10:00 de la mañana arribó al Congreso Fernando Rodríguez, suplente de Antonio Flores, quien acudió para solicitar que se le permitiera asumir la curul conforme a lo establecido por la ley. “Ha sido una espera más que suficiente. Vengo a exigir al Congreso del Estado y a la Junta de Gobierno que nos den una respuesta en concreto. No vengo a hacer un circo como algunos actores políticos. Yo vengo en mi calidad de diputado suplente a que se respete la ley”, declaró.

Rodríguez sostuvo que el legislador propietario incurrió en una causal de suspensión al acumular tres ausencias injustificadas. Además, señaló que no puede permitirse que se incumpla la normatividad dentro del propio Poder Legislativo. Antonio Flores se ausentó de las sesiones celebradas el 28 de abril y los días 4, 12 y 18 de mayo, de acuerdo con lo expuesto por Rodríguez. El artículo 51 de la Constitución Política de Coahuila establece que los diputados que falten a tres sesiones consecutivas sin causa justificada o sin licencia previa del Congreso renuncian a concurrir hasta el siguiente periodo inmediato, por lo que debe llamarse al suplente.

SE NIEGA A DEJAR LA CURUL Minutos antes de las 11:00 horas, el diputado petista llegó al recinto legislativo e ingresó directamente a una reunión de la Junta de Gobierno. Más tarde salió acompañado por su hermana, Tania Flores, y evitó realizar declaraciones sobre su situación dentro del Congreso. Cedió las cámaras a Tania, quien abordó los hechos ocurridos durante la madrugada del lunes, durante su detención en Múzquiz, Coahuila. Una vez iniciada la sesión, la Mesa Directiva decretó un receso para llamar a Fernando Rodríguez a ocupar el escaño. La pausa se prolongó por más de una hora mientras se solicitaba a Antonio Flores abandonar el pleno para dar continuidad a los trabajos legislativos.

Sin embargo, el legislador se negó a retirarse al argumentar que no existían elementos para suspenderlo, debido a que tras la tercera ausencia acumulada el Congreso no convocó de inmediato a su suplente y posteriormente participó en dos sesiones más. Asimismo, aseguró que las faltas fueron justificadas por motivos médicos. Durante el desarrollo de la jornada permaneció acompañado por Tania Flores, quien realizó transmisiones en vivo desde el recinto legislativo.

Ante la negativa del diputado para dejar el pleno, la Mesa Directiva determinó suspender la sesión al considerar que no existían condiciones para continuar con su desarrollo. Los trabajos fueron reprogramados para el próximo martes 19, fecha en la que se prevé que Fernando Rodríguez rinda protesta como diputado local y ocupe la curul hasta septiembre.

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