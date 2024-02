Canacintra Torreón se dice dispuesta a mejorar condiciones laborales de trabajadores

TORREÓN, COAH.- Las empresas no sólo son el motor del país que genera la mayoría de los empleos formales, sino que también aporta la mayor parte de los recursos que gasta el gobierno federal, estatal y municipal, por lo que se deben apoyar para que sean cada vez más competitivas y generen más fuentes de empleo, asegura Alejandro Gutiérrez, presidente de la Canacintra Torreón.

El empresario habló del impacto de las reformas laborales e hizo un llamado al sector empresarial a involucrarse en la política del bien común y en actividades sociales.

Dijo que en Coahuila existe paz laboral que atrae inversiones, además de que se tiene un binomio perfecto, entre empresas y trabajadores.

El dirigente de los industriales en la región dijo que lo que todos buscamos es el desarrollo económico y todas las acciones que se encaren desde la parte sindical deben ir encaminadas a ese propósito.

“Estamos conscientes como empresarios, que debemos mejorar las condiciones laborales, eso no se discute, hay que mejorar el tema salarial, prestaciones por encima de la ley, mayores comodidades para el trabajador, facilidades adicionales”, dijo

Comentó que la vida sindical activa dentro de las empresas debe ser un ganar-ganar, si se van a mejorar sueldos qué bueno, más vacaciones, menos jornada laboral, que todo esto se dé pero no a costa de la eficiencia en las empresas.

Canacintra Torreón hoy aglutina a 360 empresas, a 30 mil trabajadores y seguirá creciendo en este 2024.

Toda la inversión que llega lo primero que preguntan es si existe paz laboral y seguridad, y en Torreón, esas dos cosas hoy existen y habrá que mantenerlos.

“Ya hoy no existe esa fuerza ancestral del patrón contra el trabajador, que se vea como el enemigo, pues hoy en día dependemos uno del otro, pues sin patrón no hay empresa y sin trabajadores no hay empresa, esto también lo deben comprender los liderazgos sindicales”, recalcó.