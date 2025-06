Padre denuncia que juez familiar de Saltillo omitió aviso por el que hoy lleva 14 meses sin ver a sus hijos

Un padre saltillense lleva 14 meses sin ver a sus hijos, luego de que una serie de omisiones e irregularidades en los juzgados familiares y la Pronnif permitieron que su madre los alejara casi mil kilómetros, trasladándolos hasta el estado de Colima, sin que el juez Daniel González Esquivel atendiera la advertencia que hoy resulta más compleja de solventar.

TE PUEDE INTERESAR: Exhiben a conductor de Settepi por manejar alcoholizado en Saltillo (VIDEO)

El caso de Jhony Emmanuel Robles Martínez se remonta a 2021, cuando, después de una relación turbulenta, se separó de su expareja, quien meses después le dejó al cuidado a los niños, de cinco y seis años, para practicarse una cirugía plástica, sin mencionarle que, durante ese periodo, prepararía una denuncia en su contra por violencia familiar, argumentando que “no la dejaban ver a sus hijos”.

“Yo para ese entonces había promovido la demanda de guarda y custodia, y su respuesta fue esto. Ella me denunció por violencia familiar, lo cual es falso, e incluso no se logró la vinculación a proceso”, recuerda.

De acuerdo con el padre, quien es médico cirujano, al inicio de la disputa legal, en 2022 logró un convenio judicial que le otorgó convivencias amplias. Sin embargo, esto ocurrió en una audiencia en la que el entonces juez Jesús Mata Herrera apagó las cámaras y los forzó a llegar al acuerdo.

Aunque todo parecía transcurrir adecuadamente, con algunas excepciones y problemas por resolver, el doctor Robles comenzó a escuchar a sus hijos manifestar que su madre tenía la intención de llevárselos a Colima a “vivir para siempre”.

El padre recuerda que, ante la amenaza, acudió ante el juez González Esquivel para informarle lo que estaba ocurriendo; sin embargo, le hicieron caso omiso y, finalmente, los niños emprendieron el viaje. La madre le notificó por WhatsApp que ya no serían regresados; esto ocurrió hace 14 meses.

Tras meses sin avances, Robles interpuso un amparo federal, el cual fue aceptado. El juez federal ordenó al juez González Esquivel suspender sus actos omisos y restablecer de inmediato las convivencias. No obstante, han pasado más de tres meses desde que se otorgó el amparo y no ha habido ninguna audiencia ni acción por parte del juez local, quien sí recibió el aviso de lo que podría constituir una sustracción, pero no ha recibido a Robles en ningún tipo de audiencia.

El doctor Robles expresa que una de sus preocupaciones más urgentes es que la madre ejerce violencia física y psicológica contra su hija, mientras que el menor ha mostrado señales de descuido evidente y mala nutrición. Estos aspectos han sido reportados ante la Pronnif y existen dictámenes al respecto, pero también fueron ignorados.

Al respecto, el doctor Robles denuncia que el sistema judicial ha protegido a la madre, sin importar las pruebas, por acatar un discurso en pro de la mujer que, en este caso, ignora los parámetros de la justicia y la violencia psicológica de la que ha sido víctima él, al ver a sus hijos tratados como rehenes.

“Solo quiero que las autoridades hagan su trabajo y protejan a mis hijos”, expresa.