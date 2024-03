Candidato de Morena por San Pedro de las Colonias demandará a compañera que lo acusa de violencia política de género

Édgar Gerardo Sánchez Garza, candidato de Morena a la alcaldía de San Pedro de las Colonias, demandará a su compañera de partido, la diputada local Delia Aurora Hernández Alvarado por daño moral, hostigamiento, abuso de poder y lo que resulte, luego de que ella lo acusara de incurrir en violencia política de género, acoso verbal y amenazas.

Este miércoles, la legisladora declaró que el candidato la agredió verbalmente, la amenazó y hostigó, por lo que el 23 de enero pasado lo acusó de incurrir en violencia política de género ante el Instituto Electoral de Coahuila, sin abundar en detalles. Añadió que, al temer por su integridad física y la de su familia, solicitó una orden de restricción a la Fiscalía y el hecho fue turnado a la Fiscalía en Materia de Delitos Electorales.

Sánchez Garza, ex diputado local, negó los señalamientos y aseguró que nunca agredió verbalmente, hostigó o amenazó a la legisladora. El problema, indicó, empezó en noviembre pasado, cuando señaló que la había agredido, lo que es falso y lo demostrará en cuanto lo requieran las autoridades, apuntó.

Añadió que fue candidato a diputado por Morena y desde entonces ha tenido problemas con Hernández Alvarado, quien nunca aceptó que alguien que proviniera del PVEM fuera postulado por Morena, y desde entonces empezaron el celo político y las envidias.

Cuestionó que la denuncia la haya presentado hasta enero, al empezar el proceso electoral 2024, en el que estaba registrado para ser candidato a la alcaldía.

“Obviamente, fue una estrategia para sacarme de la jugada. No tengo ninguna orden de restricción y en la Fiscalía de San Pedro no tengo ninguna demanda... salí candidato y ahora sale esa declaración ¿cómo no lo hizo en noviembre y hasta ahora que soy candidato me quiere difamar y perjudicar?”, apuntó.

Asimismo, la diputada aseguró no ser la única mujer agredida verbalmente por el aspirante, sino que en 2019 la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón, lo acusó de violencia de género, sin embargo, el IEC determinó que no había elementos de prueba para sustentar la denuncia, señaló Sánchez Garza.

“Y sé que en esta ocasión va a ser lo mismo porque nunca he agredido a una mujer, ni nada por el estilo”, dijo, al señalar que la legisladora se aprovecha del cargo para intentar dañar sus aspiraciones políticas, sin importar que con los señalamientos también afecte los intereses de Morena como partido político que busca gobernar San Pedro.

Explicó que Hernández Alvarado era panista y trabajó en el DIF-Municipal con Grado Falcón. El entonces director del DIF, Iván Marcial, también fue precandidato para contender por la alcaldía en este proceso electoral, lo mismo que la ex alcaldesa, sin embargo, quedaron fuera.

Con ambos simpatizaba la diputada, primero apoyó a su ex jefe y luego a la ex alcaldesa. “Yo gané la encuesta, soy el candidato que se va a registrar, este tema es político para difamarme y lo voy a demostrar a las autoridades en su momento... ella –la diputada- tenía un año en Morena cuando se sacó la lotería de la tómbola, ella no compitió de mayoría, los votos que le ayudaron a ser diputada son votos míos, pero la agarró contra mí, trae corajes de años pasados”.

Añadió que la hija y el yerno de la legisladora recién lo invitaron a ser padrino de bodas y ser testigo en el civil, pero declinó. “Si temieran por su vida y su familia ¿crees que me hubieran invitado?”. La boda se celebró el sábado anterior.