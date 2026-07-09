Coahuila: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, en la mira por vuelos privados a costa del sindicato

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    Coahuila: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, en la mira por vuelos privados a costa del sindicato
    El dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, es señalado en un análisis de registros aeronáuticos por los movimientos de una aeronave Learjet 60XR propiedad del sindicato, con 95 operaciones identificadas durante seis meses. ARCHIVO

El líder sindical coahuilense suma 95 operaciones aéreas en los últimos seis meses; Saltillo, Toluca, Acapulco, Guadalajara, CDMX, Durango, Veracruz, entre los principales destinos

El dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, se encuentra bajo escrutinio luego de que un análisis de registros aeronáuticos identificara 95 operaciones realizadas durante los últimos seis meses en un avión registrado a nombre del sindicato magisterial.

De acuerdo con el reporte publicado por EL CEO, la aeronave Learjet 60XR con matrícula XB-UOC habría sido utilizada durante diversos traslados que coinciden con actividades públicas del dirigente sindical, quien también ocupa un escaño como senador por Morena.

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Los registros revisados señalan que la mayoría de los movimientos tuvieron como punto de referencia el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde se encuentra la base de operaciones de la aeronave. Entre los destinos identificados aparecen Saltillo, Toluca, Ciudad de México, Acapulco, Guadalajara, Durango, Veracruz y otras entidades del país.

El análisis indica que varios de los vuelos registrados coincidieron con fechas en las que Cepeda Salas tenía actividades relacionadas con su función al frente del SNTE, reuniones con integrantes del magisterio, encuentros con funcionarios y compromisos derivados de su actividad legislativa.

Entre los movimientos documentados se encuentran traslados realizados durante enero, cuando la aeronave efectuó operaciones entre Toluca, Coahuila y Guanajuato, fechas que coincidirían con reuniones sindicales y eventos públicos encabezados por el dirigente magisterial.

Posteriormente, durante febrero y marzo, los registros muestran vuelos hacia destinos como Acapulco, Guadalajara, Cancún, Querétaro y la Ciudad de México, en periodos en los que Cepeda Salas participó en actividades sindicales y políticas.

La aeronave utilizada por el SNTE corresponde a un Learjet 60XR, modelo con capacidad para hasta 10 pasajeros y un alcance superior a los 4 mil kilómetros. De acuerdo con información del Registro Aeronáutico Mexicano de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la unidad se encuentra registrada a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde noviembre de 2015.

El reporte también señala que la información sobre las personas que viajaron a bordo del avión no es pública, por lo que el análisis se basó en los registros de operaciones aéreas y la coincidencia con actividades conocidas del dirigente sindical.

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EL CEO informó que solicitó una postura a Alfonso Cepeda Salas mediante sus equipos de trabajo en el Senado y el SNTE respecto a los vuelos identificados, pero señaló que no recibió respuesta al cierre de la publicación.

Cepeda Salas, originario de Coahuila, mantiene actualmente la dirigencia nacional del SNTE y su cargo como senador plurinominal por Morena, posiciones desde las que participa en actividades sindicales, educativas y legislativas.

(Con información de El CEO)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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