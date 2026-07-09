Coahuila: Tania Flores queda en prisión preventiva por primera causa; falta resolución de nueva acusación

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    Coahuila: Tania Flores queda en prisión preventiva por primera causa; falta resolución de nueva acusación
    Tras la audiencia de revisión de medidas cautelares, Tania Flores acudió a una nueva diligencia judicial relacionada con otra causa penal en la que enfrenta una acusación por el presunto delito de peculado. HÉCTOR GARCÍA

La Fiscalía Anticorrupción argumentó que la exalcaldesa incumplió la medida de presentación periódica que le había sido impuesta desde diciembre de 2025

La exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue llevada a una audiencia de revisión de medidas cautelares el pasado miércoles, donde, por los primeros señalamientos por los que fue detenida en diciembre del año pasado, le fue impuesta la medida de prisión preventiva, misma que ya cumple actualmente por un señalamiento alterno.

La audiencia de revisión de medidas se llevó a cabo para la causa penal 1119/2025, por la que, a mediados de diciembre del año pasado, fue detenida y trasladada desde Múzquiz, Coahuila, a la capital coahuilense, donde fue imputada.

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En aquel caso, por el que fue vinculada a proceso días más tarde, la medida cautelar que se le había impuesto fue la de presentación periódica.

Desde esta nueva detención, cumplimentada el sábado pasado en San Pedro Garza García, la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que no se había realizado un citatorio previo, toda vez que la exalcaldesa no cumplió con la medida que desde diciembre le había sido impuesta.

Este fue el argumento para que la medida cautelar de la causa penal 1119/2025, en la que se le señala por el delito de ejercicio abusivo de funciones, cambiara a la de prisión preventiva.

Tras este desarrollo, este mismo jueves Tania Flores se presentó nuevamente a una audiencia de vinculación a proceso por la causa penal en la que enfrenta el delito de peculado.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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