Coahuila: Tania Flores queda en prisión preventiva por primera causa; falta resolución de nueva acusación

La audiencia de revisión de medidas se llevó a cabo para la causa penal 1119/2025, por la que, a mediados de diciembre del año pasado, fue detenida y trasladada desde Múzquiz, Coahuila, a la capital coahuilense, donde fue imputada.

La exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Coahuila , Tania Flores Guerra, fue llevada a una audiencia de revisión de medidas cautelares el pasado miércoles, donde, por los primeros señalamientos por los que fue detenida en diciembre del año pasado, le fue impuesta la medida de prisión preventiva, misma que ya cumple actualmente por un señalamiento alterno.

En aquel caso, por el que fue vinculada a proceso días más tarde, la medida cautelar que se le había impuesto fue la de presentación periódica.

Desde esta nueva detención, cumplimentada el sábado pasado en San Pedro Garza García, la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que no se había realizado un citatorio previo, toda vez que la exalcaldesa no cumplió con la medida que desde diciembre le había sido impuesta.

Este fue el argumento para que la medida cautelar de la causa penal 1119/2025, en la que se le señala por el delito de ejercicio abusivo de funciones, cambiara a la de prisión preventiva.

Tras este desarrollo, este mismo jueves Tania Flores se presentó nuevamente a una audiencia de vinculación a proceso por la causa penal en la que enfrenta el delito de peculado.