Coahuila: apagones en México son estratégicos por alta demanda de electricidad, señala Alberto Hurtado

De no haber cortes programados, habría un apagón generalizo de 7 días en el país, señala el diputado

El diputado Alberto Hurtado Vera (Morena) descartó la posibilidad de que los apagones que se registran en el país vayan a afectar electoralmente a Morena en las elecciones del 2 de junio; los cortes de electricidad programados en varios estados son para evitar un apagón generalizado en el país por la alta demanda, lo que llevaría a permanecer 7 días sin servicio.

“No es un tema político, es un tema de operación y de no correr riesgos tanto para las plantas de generación de energía, como para que no se apague el país. ¿Por qué CFE está haciendo estos apagones de manera estratégica? Hay una alta demanda, hay una de calor que está haciendo que los aires acondicionados estén triplicando su uso”.

“Por ejemplo, la península de Yucatán tiene una alta demanda de energía eléctrica y no generan absolutamente nada, es interconexión. Entonces, la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía están decidiendo cómo apagar para redistribuir energía y evitar un apagón general, porque si no hacen ese tipo de ejercicios, el riesgo que se corre es de un apagón en todo el país y para arrancar el servicio estaríamos 7 días a oscuras”.

El integrante de la Comisión de Energía subrayó que no se trata de un tema político, sino de estrategia de operatividad y funcionalidad en el país. Lamentablemente, indicó, México no tiene autosuficiencia energética, estamos atados de manos y no estamos ocupando nuestros propios recursos de carbón, de gas y de energías limpias; evidentemente hay inconformidades, pero la gente debe entender que hay una ola de calor nunca antes vista y la demanda de aires acondicionados y de energía se triplica.

Además, en diversas partes del país hay un “boom” de desarrollos inmobiliarios con la construcción de plazas comerciales, condominios y hospitales, aumenta la demanda de energía eléctrica por los aires acondicionados.

Así, la CFE y CENACE lo que hacen es protegerse con apagones porque de repente se acaba la capacidad de suministrar energía eléctrica a todos los usuarios del país.

“Si no se hacen estos ejercicios, pudiera haber un apagón en el país. Por ejemplo, Alemania, que no tiene estos problemas, tiene un colchón de hasta 90 días para no caer en un problema como el que tiene México y generan su energía con carbón”.

“Tenemos un grave problema, tenemos que ir construyendo nuestra autosuficiencia energética. La reforma energética de Enrique Peña Nieto fue encaminada a que el 60 por ciento de la energía que generáramos en el país se generara con gas gringo, ahorita con la guerra de Rusia-Ucrania, Rusia cerró las llaves a los países europeos y gas gringo es el que suministra a los europeos y ha subido el costo del gas para nosotros”.

Sobre el aprovechamiento del gas shale y las reservas que posee México, con un gran potencial en Coahuila, señaló que el gas que se compra a Estados Unidos se extrae por fracking, de manera que debe analizarse la posibilidad de utilizarse esos yacimientos para reducir costos en la generación de energía.

Añadió que en el país solamente el 13 por ciento de la energía que se produce proviene de energías limpias, como la solar y eólica, y es para autoconsumo. Los recursos que tengamos se tienen que utilizar y abrir paso a las plantas de ciclo combinado, planteó.