Coahuila: aumenta depresión, ansiedad y estrés entre estudiantes de secundaria

Los alumnos de secundaria de Coahuila presentan cuadros de depresión, ansiedad y estrés, derivado del encierro de la pandemia, el temor del contagio y la no socialización, lo que afecta su nivel de aprendizaje, por lo que se requieren más psicólogos para brindarles atención especializada. Hay jovencitos que están bajo tratamiento médico como parte del tratamiento.

Sin precisar porcentaje, Isela Licerio, secretaria general de la Sección 38 del SNTE, informó que un gran porcentaje presenta una afectación emocional que los maestros detectan en el comportamiento dentro de los planteles y la dificultad de aprendizaje.

Los planteles requieren psicólogos y la Secretaría de Educación les ofreció más plazas de especialistas en la materia, pues incluso también hay maestros que requieren esa atención.

“Tenemos problemas de depresión al máximo, ahorita es la enfermedad del siglo para los jóvenes y es lo que más vamos a atender, es una problemática tremenda, los niños necesitan mucho apoyo, cuando entramos en la pandemia y nos fuimos a clases en línea no es lo mismo, son dos años que están perdidos prácticamente”.

“Son problemas emocionales que se dieron desde el encierro, el confinamiento y eso ha generado situaciones en la que los niños no se han adaptado, llegaron y muchos han sido diagnosticados con ciertas enfermedades que tienen que estar medicado, sí está complicado, la depresión no es fácil de diagnosticar”.

Alumnas y alumnos presentan comportamientos inquietos, desgano, no hacen caso a las instrucciones y no aprenden de manera adecuada. Los docentes están preparados para detectar el comportamiento que requiere atención especializada, se le comunica a los padres y se les da tratamiento.

Se requieren psicólogos, trabajadores sociales y médicos que atiendan la problemática, especialmente 65 secundarias distribuidas en el estado, 20 en Saltillo. El 60 por ciento de esos planteles cuentan con los tres especialistas y los maestros solicitan atender al 40 por ciento.

“Pedimos que sea un trabajo en conjunto para apoyar al maestro y al maestro y a los niños también porque es un porcentaje muy alto... en todas las secundarias hay problemas, todas están igual, imagínese, no aprenden, niño que no es atendido no se puede valorar, hay que atenderlo desde la escuela, olvídese de las calificaciones, lo que queremos es que el niño se integre al trabajo escolar, ya después veremos las descalificaciones”, concluyó.