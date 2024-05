Saltillo: Imparte clases de regularización gratuitas en un centro comercial

El proyecto educativo de la maestra Sandra Margarita Castellanos no conoce limitaciones; empezó dando cátedra en la Ciudad Deportiva

Desde hace diez años, la maestra Sandra Margarita Castellanos Villarreal se convenció a sí misma de emprender un proyecto educativo comunitario a través del cual ha ayudado a regularizar a un sinnúmero de niños y niñas de Saltillo en materias como español y matemáticas, de forma gratuita.

Y es que, desde la opinión de la maestra, no importa el lugar donde se encuentre el aula escolar, pues aun con todas las limitaciones existen otros escenarios donde se puede crear y aprender.

Comenzó su carrera de maestra dando clases en escuelas rurales del municipio de Allende, en escuelas bidocentes, donde solamente dos maestros atendían los seis grados de primaria.

“Ahí fue donde vi la oportunidad de dar clases en un entorno independiente, ahora sí, sin depender de materiales didácticos, trabajando con lo que se tiene al alcance. En mis clases trato de enseñarle a mis alumnos a resolver problemas y a explorar su potencial para que resuelvan problemas en la vida”, comentó la docente en una entrevista para VANGUARDIA.

En sus clases, ha llegado a recibir hasta 21 estudiantes del nivel primaria, a quienes atiende de forma personalizada para mejorar el desempeño de cada uno.

“Empecé a dar clases en la Ciudad Deportiva. Me llevaba una pizarrita pequeña, marcadores para aquellos del apoyo porque también la idea es que sean clases de calidad, que sea un espacio realmente de impacto para los niños. Ya después, por el tema del clima, fue que empecé a dar clases en un centro comercial, en Plaza Real. Ahí cité a los papás porque no quería que el tema del lugar fuera un obstáculo para las clases”, comentó.

Destacó que los padres de familia han sido los más involucrados en el proyecto educativo y “todos los días de clase siempre estaban ahí supervisando, viendo y acompañando a sus hijos e hijas”.

Pero no todo ha sido color de rosa. La docente también se ha enfrentado a situaciones adversas, como en el tema económico, aunque esto no ha sido pretexto para abandonar las clases.

“Definitivamente no es fácil. Lamentablemente, uno a veces dice que quisiera ser millonario para poder apoyar a muchas más personas, para hacer más cosas. Sin embargo, tengo muy claro que mi alcance está solo en esto: en ser una facilitadora del aprendizaje y si está en mi alcance hacerlo de forma gratuita, en los espacios públicos, lo haré así”, dijo, mientras afirmaba que su gran motivación es compartir el conocimiento con las nuevas generaciones.

“Siempre he pensado en que me gustaría tener una escuelita que pueda manejarla a mis tiempos, pero realmente los recursos son los que me limitan. Actualmente estoy haciendo una maestría en Educación y justamente tuve que suspender las clases porque se estaba volviendo algo muy pesado para mí, sin embargo, creo que es una actividad que tengo que seguir desarrollando”, reflexionó la docente.