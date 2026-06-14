Coahuila cerró proceso electoral con 110 quejas y 9 impugnaciones

De acuerdo con datos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), desde el inicio del proceso y hasta los días posteriores a la jornada electoral del pasado 7 de junio, el organismo recibió un total de 110 quejas por posibles irregularidades relacionadas con la elección, que comenzó en enero de este año.

El reciente proceso electoral por el que atravesó Coahuila para renovar el Congreso del Estado no estuvo exento de quejas ni recursos de impugnación.

Según el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, las quejas fueron dirigidas de manera amplia contra todos los partidos políticos que participaron en la contienda. Por ello, ninguno quedó exento de solicitudes para la aplicación de procedimientos sancionadores.

Asimismo, señaló que todos los partidos promovieron denuncias contra sus adversarios políticos durante el desarrollo del proceso electoral, por lo que tampoco hubo fuerza política ajena a este tipo de señalamientos.

“Estas son con todo lo que tiene que ver con el proceso. Hay de actos anticipados de campaña, actos que se consideran no apegados a derecho, etcétera”, explicó.

Además, el presidente del Consejo General del IEC reveló que durante el proceso también se promovieron al menos nueve recursos de impugnación. Estos asuntos ahora deberán ser resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila.

En ese sentido, indicó que la cifra aún podría incrementarse. Explicó que todavía podrían presentarse inconformidades relacionadas con el acuerdo mediante el cual el Instituto declaró la validez de los cómputos de la elección.

También permanecen abiertos posibles recursos relacionados con la asignación de diputaciones por la vía de representación proporcional, acuerdos que forman parte de la etapa final del proceso electoral.