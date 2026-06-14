IEC entrega constancias a diputados plurinominales que integrarán el Congreso de Coahuila

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    IEC entrega constancias a diputados plurinominales que integrarán el Congreso de Coahuila
    El Instituto Electoral de Coahuila realizó la entrega de constancias a los candidatos que integrarán las diputaciones de representación proporcional en el Congreso del Estado para el próximo periodo legislativo. OMAR SAUCEDO

La única modificación en la asignación de diputaciones de representación proporcional ocurrió al interior de Morena, donde Mayra Ruby Rangel ocupó un espacio que inicialmente correspondía a Fernando Hernández

El Instituto Electoral de Coahuila entregó las constancias de mayoría a los candidatos que resultaron electos para integrar las curules plurinominales en el Congreso del Estado.

Tras un análisis de los resultados que dejó la elección del pasado 7 de junio en Coahuila, el Instituto realizó la convocatoria a todos los candidatos que fueron registrados por los partidos políticos para acceder a un cargo por la vía de la representación proporcional.

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En su proyecto, el IEC estableció que, de las nueve curules plurinominales que se asignan con base en la votación obtenida, cinco fueron destinadas a Morena, una al Partido del Trabajo, una a Unidad Democrática de Coahuila, una al PRI y una más a Nuevas Ideas.

La primera de las cinco curules de Morena fue destinada a Rocío Guadalupe de Aguinaga; la segunda, a Diego del Bosque Villarreal; la tercera, a Edelmira Martínez Ramírez; la cuarta, a Mayra Ruby Rangel; y la quinta, a Mónica Darinka Guerra.

Al menos tres de las curules asignadas a Morena corresponden a candidaturas que participaron en los distritos de Piedras Negras y Torreón. La única modificación se realizó en favor de Mayra Ruby Rangel, cargo que inicialmente sería destinado a Fernando Hernández.

En el caso del Partido del Trabajo, la diputación plurinominal será ocupada por Lucía Zorrilla Cepeda; la de Unidad Democrática de Coahuila, por Héctor Alberto de Luna; la del PRI, por Carlos Robles Loustaunau; y la de Nuevas Ideas, por Óscar Alberto Cano.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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