IEC entrega constancias a diputados plurinominales que integrarán el Congreso de Coahuila

Tras un análisis de los resultados que dejó la elección del pasado 7 de junio en Coahuila, el Instituto realizó la convocatoria a todos los candidatos que fueron registrados por los partidos políticos para acceder a un cargo por la vía de la representación proporcional.

El Instituto Electoral de Coahuila entregó las constancias de mayoría a los candidatos que resultaron electos para integrar las curules plurinominales en el Congreso del Estado.

En su proyecto, el IEC estableció que, de las nueve curules plurinominales que se asignan con base en la votación obtenida, cinco fueron destinadas a Morena, una al Partido del Trabajo, una a Unidad Democrática de Coahuila, una al PRI y una más a Nuevas Ideas.

La primera de las cinco curules de Morena fue destinada a Rocío Guadalupe de Aguinaga; la segunda, a Diego del Bosque Villarreal; la tercera, a Edelmira Martínez Ramírez; la cuarta, a Mayra Ruby Rangel; y la quinta, a Mónica Darinka Guerra.

Al menos tres de las curules asignadas a Morena corresponden a candidaturas que participaron en los distritos de Piedras Negras y Torreón. La única modificación se realizó en favor de Mayra Ruby Rangel, cargo que inicialmente sería destinado a Fernando Hernández.

En el caso del Partido del Trabajo, la diputación plurinominal será ocupada por Lucía Zorrilla Cepeda; la de Unidad Democrática de Coahuila, por Héctor Alberto de Luna; la del PRI, por Carlos Robles Loustaunau; y la de Nuevas Ideas, por Óscar Alberto Cano.