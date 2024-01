Coahuila: Colegio de Notarios impedido para tener bienes; no cuenta con instalaciones propias

Armando Prado, ex presidente de los fedatarios en la localidad, explica que el Colegio no tiene personalidad jurídica para tener inclusive cuentas bancarias

El Colegio de Notarios de Coahuila no tiene instalaciones propias y en donde se han celebrado las sesiones pertenecen a una asociación de notarios, en su mayoría de Saltillo, quienes edificaron los inmuebles a través de cuotas, pero no a través del Colegio, porque legalmente está impedido para tener patrimonio o cuentas bancarias, explicó el notario Armando Prado Delgado.

“El Colegio de Notarios del Estado de Coahuila no tiene personalidad jurídica para tener patrimonio propio conforme a la Ley, porque no existe un reglamento. Nunca fue dado de alta y no se pudieron adquirir propiedades. En los 21 años que estuve al frente buscamos convertirnos en asociación civil y obtener también un registro ante la SEP para ofrecer capacitaciones y no se pudo”, dijo Prado Delgado.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Armando Luna se queda en la orilla para reelegirse en Colegio de Notarios; por primera vez lo dirigirá una mujer

Durante el proceso electoral pasado, en el cual ganó Luz María Diez de Urdanivia al actual presidente, Armando Luna, las elecciones se celebraron en el Recinto a Juárez, un espacio gubernamental.

“El colegio no puede tener ni bienes, ni dinero, ni cuentas bancarias, tampoco expedir recibos o dar capacitación profesional. Está muy copado”, explicó.