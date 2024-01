Coahuila: Armando Luna se queda en la orilla para reelegirse en Colegio de Notarios; por primera vez lo dirigirá una mujer

Por más intentos del presidente en turno, Armando Luna Canales, de reelegirse en el Colegio de Notarios de Coahuila, con marrullerías durante el proceso, finalmente se impuso Luz María Diez de Urdanivia del Valle en una cerrada votación de 48 a 47 votos.

Luna Canales, ex secretario de Gobierno y también ex diputado federal, tenía planes de reelegirse para el período 2024-2025, y no contempló que otra planilla se registrara, menos que una mujer, que hoy se convierte en la primera en llegar a la dirigencia, se registrara para competir.

Aunque tenía votos a favor, al final de la votación, esas personas optaron por la opción de una mujer para renovar la cara del Colegio, el cual se ha visto envuelto en escándalos de diferentes tipos, como actos de corrupción por las llamadas estafas inmobiliarias.

Una de las irregularidades que cuentan los notarios que vieron en la sesión y fue parte del bando de Luna, es que se aseguró a los nuevos notarios públicos, a quienes se les entregó el fíat apenas el pasado mes de diciembre, que si ganaba Diez de Urdanivia, perderían su patente, lo cual era mentira.

Se les aseguró que la nueva presidenta tenía intención de tramitar un amparo en contra de la pasada legislatura del Congreso Estatal, que validó la propuesta de nuevos fíats enviada por el ex gobernador Miguel Riquelme Solís; pero todo esto era falso.

Además, repentinamente la elección se realizó en el Recinto de Juárez, y no en la sede del Colegio porque hay reclamos de un presunto propietario que está reclamando la propiedad; esto también fue utilizado para decirle a los notarios que votaran por Luna, de lo contrario se perdería el recinto.

En la elección la planilla de Luna Canales pidió que la votación fuera a mano alzada, y no voto secreto, lo cual no fue aceptado y finalmente se tuvieron que hacer dos boletas con cada planilla, para que el voto fuera secreto y libre; el resultado fue el triunfo de la primera mujer como presidenta del Colegio.

Además de Luz María Diez de Urdanivia del Valle, en la planilla están Francisco Aguirre Sánchez en calidad de vicepresidente, también Blanca Nelly Guajardo Sánchez como secretaria.

Enrique Garza Dávila será el nuevo tesorero y las vocalías estarán a cargo de Sofía Elena Hernández Siller y Lorena Ramona Reyes Soto, es decir, una planilla compuesta en su mayoría por mujeres también.

PLANILLA GANADORA

NOTARIO CARGO

>Luz María Diez de Urdanivia del Valle: Presidenta

>Francisco Aguirre Sánchez: Vicepresidente

>Blanca Nelly Guajardo Villarreal: Secretaria

>Enrique Garza Dávila: Tesorero

>Sofía Elena Hernández Siller: Vocal

>Lorena Ramona Reyes Soto: Vocal