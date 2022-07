La mayoría de ellos asegura, que de no regresarles el registro a este programa, ellos no podrían solventar los apoyos económicos para los practicantes y tendrían que prescindir de sus servicios a pesar de que el tiempo acordado aún no haya cumplido.

Un ejemplo de ello, es la señora Margarita González, quien comparte a través de redes sociales que tenía poco de haberse dado de alta, y que sus becarias son responsables y puntuales en el trabajo que realizan, pero que sin previo aviso las dieron de baja con el argumento de que recibieron la visita de un supervisor y ella no se encontraban en el lugar de la capacitación.

No obstante, la señora señala que no han cerrado en ningún momento su negocio, y que tampoco han recibido la visita de ningún supervisor, por lo que solicitó una explicación sin obtener ninguna respuesta.

“Soy nueva en el programa, hoy mis becarias y yo recibimos esta notificación de que nos sacaron; a ellas como aprendices, y a mi comercio que apenas habían dado la alta. Si no estuviera completamente segura que mis becarias son responsables en sus días laborados, y que desde el mes de abril dejaron de llegar a hacernos las visitas mensuales, yo no me atrevería a publicar algo así... Estaba corroborando las cláusulas por las cuales nos dieron la baja y creo q no es justo que ellas a días de recibir su compensación mensual las saquen sin pagarles, creo que tratamos de hacer como tutor y becarios lo mejor que estuvo en nuestras manos para no saltarnos pasos que nos perjudicarán”, expone.

Al tiempo que agrega que, “cada mes hacíamos en tiempo y formas las evaluaciones y jamás se nos pasó una, tampoco fueron personas que fallaron ni un día a su centro de trabajo, como para que digan que fueron y encontraron cerrado. Yo marco los números en y solo me contestan personas prepotentes que prácticamente me dicen que nos hacen un favor dándonos el programa”, apunta.

Al igual que la señora Margarita, al menos seis empresas de la región sureste de Coahuila han manifestado sus quejas a través de redes sociales, pues no encuentran una explicación que avale o justifique su salida del programa y exigen les sea devuelto el beneficio para poder continuar con su negocio, y el pago de los practicantes.

Hasta el cierre de esta edición de la Secretaría del bienestar no se manifestó al respecto, sin embargo, trascendió a través de las publicaciones que las bajas masivas no son exclusivas del Estado, y que se trataría de una estrategia para combatir las redes de corrupción que se han creado por los tutores del programa que exigen parte del dinero a los becarios.