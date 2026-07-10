Coahuila: maestros recriminan a líder del SNTE que vuele en jet mientras el magisterio tiene carencias

Mientras miles de docentes en el estado y el país mantienen una lucha histórica por servicios básicos, el dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse el uso de una aeronave privada propiedad del gremio. Según registros aeronáuticos revelados a nivel nacional, el líder sindical ha realizado 95 operaciones aéreas en los últimos seis meses, contrastando con la precariedad que denuncian sus representados. Para Gustavo García, activista e integrante de la Coalición de Trabajadores de la Educación y miembro de MASSS 38, estas revelaciones exponen un uso patrimonialista y personalizado de los recursos de los trabajadores.

García señala que Cepeda Salas no cuenta con la legitimidad del voto directo de la base magisterial, habiendo sido impulsado por las cúpulas de poder en 2018. El representante magisterial cuestionó duramente la falta de transparencia en estas prerrogativas, preguntando públicamente: “¿Cuánto le cuestan al magisterio nacional los lujos del ‘soldado intelectual de la 4T’? ¿Se utilizaron estos vuelos para apoyar campañas políticas en Coahuila durante las pasadas elecciones? ¿Existe un desvío de recursos de los fondos de vivienda y seguros de la Sección 38 para financiar este estilo de vida?”, cuestionó Gustavo García. El análisis de las bitácoras de vuelo identifica que Cepeda Salas, quien también se desempeña como senador por Morena, utiliza frecuentemente un Learjet 60XR con matrícula XB-UOC. Esta unidad, registrada a nombre del SNTE desde el año 2015, tiene capacidad para 10 pasajeros y un alcance superior a los 4 mil kilómetros. Los registros muestran que la aeronave tiene su base en el Aeropuerto Internacional de Toluca y ha realizado traslados a destinos como Saltillo, Cancún, Guadalajara, Acapulco y Veracruz. Muchos de estos movimientos coinciden con la agenda pública del dirigente, incluyendo actividades sindicales y compromisos derivados de su función legislativa. Hasta el momento, el equipo de Cepeda no ha emitido una postura oficial respecto al costo y la frecuencia de estos traslados.

SALUD Y PENSIONES Mientras la dirigencia suma horas de vuelo, los maestros de Coahuila denuncian que Cepeda Salas, aun siendo coahuilense, les ha dado la espalda. El maestro Gustavo García indicó que la base trabajadora exige desesperadamente servicios médicos de calidad, pensiones seguras, vivienda digna, el pago de seguros de vida y prestaciones salariales básicas. “Su gestión será recordada por haber dado la espalda a la base por cuidar sus propios intereses políticos y económicos”, sentenció García. Ante este escenario, los docentes han hecho un llamado a la Presidencia de México para que se realice una revisión a fondo del uso de los recursos del SNTE y se informe con transparencia sobre el manejo del patrimonio que pertenece a los trabajadores de la educación.

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