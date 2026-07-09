Vinculan a proceso por segunda causa a Tania Flores; seguirá en prisión preventiva

La audiencia se llevó a cabo este lunes en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, luego de que concluyera el plazo para la preparación de la defensa solicitado por la imputada.

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra la exalcaldesa de Múzquiz , Tania Flores Guerra, por el delito de peculado, presuntamente cometido durante su administración municipal entre 2022 y 2025.

Flores Guerra fue detenida el pasado 4 de julio en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando se disponía a pernoctar tras regresar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la Ciudad de México, donde presentó una denuncia por el resultado de la reciente elección judicial en Coahuila.

El delito de peculado, también conocido como “malversación de fondos”, está contemplado en el Código Penal de Coahuila dentro de los delitos de corrupción y consiste en destinar recursos públicos a un fin distinto de aquel para el que fueron asignados.

Según las autoridades, el presunto daño patrimonial contenido en la carpeta de investigación que la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila logró judicializar asciende a 15 millones de pesos.

PUBLICACIONES DE LA FAMILIA

Mientras la información oficial sobre el caso ha permanecido reservada y las audiencias se han celebrado a puerta cerrada, la hermana de la exalcaldesa, María Flores, compartió en sus redes sociales su versión sobre los hechos que originaron esta segunda causa penal.

”La acusan de abuso de funciones por haber donado una minivan a la escuela de Barroterán para que los estudiantes tuvieran mejores oportunidades; la acusan de abuso de funciones por haber otorgado en comodato un vehículo a los trabajadores del sindicato; y por haber decidido vender una maquinaria para pagar a los proveedores del municipio y entregar una administración sin adeudos”, publicó.

SEGUIRÁ EN PREVENTIVA

El juez determinó que existen elementos suficientes para que la causa penal 1241/2026 continúe en la etapa de investigación complementaria por los delitos de ejercicio abusivo de funciones, en su modalidad de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocación de fondos realizados ilegalmente, así como por peculado en su modalidad de disposición de bienes muebles en cuantía mayor.

Asimismo, otorgó a la Fiscalía Anticorrupción un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por ese mismo periodo, salvo que la defensa de la exalcaldesa obtenga una modificación en una eventual revisión judicial.

De acuerdo con las autoridades, la administración de Tania Flores Guerra mantiene pendientes al menos 11 carpetas de investigación. En caso de que la Fiscalía Anticorrupción solicite y obtenga la judicialización de los expedientes restantes, la exalcaldesa podría enfrentar nuevos procesos penales.