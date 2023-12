Coahuila: mujer es detenida y encerrada tres días por robo; policías no sabían que se estaba cambiando de casa

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), emitió una nueva recomendación ahora contra la Dirección de Seguridad de Múzquiz, por un caso donde acusaron falsamente de robo a una mujer quien se estaba cambiando de domicilio.

El caso se registró en julio del 2021, en la comunidad de Palaú, con cabecera en el municipio de Múzquiz.

La mujer agraviada acudió ante la visitaduría correspondiente de la CDHEC para relatar su queja al considerar que los elementos de la policía incurrieron en una violación a los derechos humanos en su contra.

De acuerdo con el relato de la queja, fue el 24 de julio de ese año cuando la mujer acababa de llegar a su nuevo domicilio y en el proceso de mudanza notó que un grupo de policías estaba tocando la puerta.

“Al abrir observo 4 policías municipales, uno de ellos era mujer, entró a mi casa sin permiso diciéndome que estaba robando a lo que le mencioné que estaba cambiándome de casa, y vieron que tenía diversas cosas en la entrada de la casa”, expresó la agraviado.

En el relato, la mujer agregó que durante la visita, los elementos ingresaron al domicilio y después de realizar una revisión de sus pertenencias, le aseveraron que las cosas que estaban dentro y que acababan de descendiente de la mudanza, eran robadas por lo cual procedieron a detenerla y pasearla por la plaza principal detenida, después de haberle robado artículos de su domicilio.

“Me estuvieron paseando por la plaza principal de Palaú y luego me llevaron a la cárcel municipal de Múzquiz (...) Al estar ahí quisieron cobrarle a mis papás la cantidad de 4,500 alegando que había agredido a los oficiales, cosa que no fue cierta, me tenían por robo, solo sé que las cosas que tenía en mi casa incluyendo unas herramientas de un albañil que estaba trabajando se las robaron los propios policías y no me las quieren regresar”, expresa la mujer.

Según los detalles del relato, las irregularidades no culminaron ahí, pues todavía durante la detención hubo procesos irregulares y ocultamiento de la detenida, además de falta de información que se asegura en los derechos de las personas que enfrentan este tipo de procedimientos.

“Duré encerrada 3 días en las celdas de la cárcel municipal, sin estar definida mi situación legal, solo decían que por robo pero pasaron más de 48 horas y nunca me entrevistaron con algún agente del Ministerio Público para saber si estaba a disposición de ellos o no , reteniéndome de manera ilegal estos elementos de la Policía Municipal”, indica.

“Tampoco me quisieron prestar el teléfono para hablarle a un familiar para que supiera que estaba detenida, afortunadamente una persona que estaba detenida cuando salió fue quien avisó a mi familia”, dijo.

Tras contrastar las versiones de la mujer y de la policía, la CDHEC se pronunció más de dos años después, acreditando que la autoridad cometió violaciones a por lo menos cuatro derechos humanos en cinco tipos de modalidades.

Entre las modalidades están el ejercicio indebido de la función pública, la falsa acusación, allanamiento de morada, detención arbitraria y aseguramiento indebido de bienes.

Para los puntos recomendados, la CDHEC solicitó a la autoridad iniciar procedimientos administrativos contra los elementos involucrados, reparar el daño a la víctima, así como garantías de no repetición de actos similares.