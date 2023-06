Coahuila: ¡No descuides a tus mascotas! Aprende cómo protegerlas de un golpe de calor

“Los de edad más avanzada, los que tienen kilitos de más, problemas de corazón o respiratorios, los de nariz chatita, los Pug sobre todo, hay que evitar que se expongan al sol, al calor, y pues obviamente los que están en la calle que no tiene acceso a agua fresca y sombra” , detalló Karla Barajas, médico veterinario en la clínica Pet Save.

“Es importante observar mucosas, de encías, ojos y nariz; deben ser blancas, con el golpe de calor se ponen muy rojas. Piel caliente y puede haber convulsiones; aumenta el ritmo cardiaco (las mascotas) se ven agitados, el corazón les late rápidamente, puede haber diarrea, se tambalean al paso, y pueden tumbarse y no querer levantarse”.

La médico veterinaria recomienda que si hay un nivel de conciencia en la mascota o reacciona, se pueden hidratar con cubos pequeños de hielo para que comience a lamer y se hidrate. Si no hay conciencia, lo mejor es el traslado a la clínica veterinaria para que se le hidrate vía venosa.

“Se deben refrescar con agua, no fría, a temperatura ambiente. Se les puede colocar paños húmedos en hocico, cabeza cuello y axilas, hasta que baje temperatura, abanicarlos o ponerlos cerca de ventilador o corriente de aire”.

Si las mascotas presentan alguno o varios de esos síntomas, de forma inmediata deben ser trasladados a la clínica veterinaria más cercana. Si por cualquier razón no es posible, lo primordial es bajarles la temperatura corporal.

Karla Barajas recomendó tener cuidado con las almohadillas de las patas, que son un sistema de termo regulación para ellos, por lo que es bueno tenerles algún recipiente donde puedan mantenerlas húmedas. Incluso, es buena idea que se sometan a chapuzones con manguera, siempre y cuando sea agua a temperatura ambiente y se sequen al sol. Esto no es recomendable para las mascotas de interior.

Las mascotas de manto o pelaje largo, es importante mantenerlos frescos con estética y baños higiénicos. “Los Frensh, los Maltés, estos y otros a los que no mudan pelito y se les hace bolita; pero hay otras razas como los Huskys, que no es recomendable raparlos porque su manto los protege de forma natural del calor”.

La especialista dijo que hay algunas razas que para no desprotegerlos de su manto, se les puede rapar la parte del estómago para que puedan refrescarse. Estos también es importante no hacerlo en gatos. En algunas razas, se puede disminuir el pelaje para que sientan menos calor, pero no debe practicarse un corte a ras de piel.

Las mascotas acostumbradas a realizar actividades físicas, deben hacerlo muy temprano o por la tarde-noche para evitar el golpe de calor, pues el ejercicio incrementa su temperatura corporal, y además hay que tener cuidado de que el suelo no dañe sus cojinetes.

La médico veterinaria recomendó que si las mascotas se encuentran en exterior, tengan una sombra para protegerse y llamarles a resguardarse, porque hay perros que gustan del sol. En el caso de los felinos, la especialista dijo que son más inteligentes que los perros, pues buscan siempre espacios frescos.