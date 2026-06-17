Coahuila: Rebasa IMSS meta de prevención en escuelas y universidades

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    Coahuila: Rebasa IMSS meta de prevención en escuelas y universidades
    Personal de Enfermería del IMSS realiza acciones de vacunación y prevención como parte de la estrategia PrevenIMSS en Escuelas y Universidades. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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La estrategia preventiva alcanzó un avance del 285 por ciento al cierre de mayo y ha beneficiado a más de 22 mil estudiantes de nivel medio superior y superior en la entidad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila destacó los resultados obtenidos con la estrategia PrevenIMSS en Escuelas y Universidades, la cual alcanzó un avance del 285 por ciento respecto a la meta acumulada para 2026 y ha permitido acercar servicios preventivos a 22 mil 105 estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior.

A través de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel, el IMSS reconoció la labor del personal de Salud Pública por colocar a Coahuila en el primer lugar en el cumplimiento de esta estrategia, cuyo objetivo es promover la prevención y detección oportuna de enfermedades entre la población estudiantil.

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El coordinador de Enfermería en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Jesús Armando Seca Rivas, informó que el resultado corresponde al corte preliminar de enero a mayo de 2026 y refleja el alcance que han tenido estas acciones en distintos planteles educativos del estado.

Entre los servicios que se ofrecen de manera gratuita destacan la evaluación de peso y talla, vacunación, detección de VIH, orientación sexual y reproductiva, así como la entrega de métodos anticonceptivos y otras acciones enfocadas en el cuidado integral de la salud.

El funcionario explicó que estas actividades se desarrollan mediante módulos itinerantes integrados por personal de Enfermería y trabajadores contratados por Tiempo Determinado, adscritos a las diferentes Unidades de Medicina Familiar del IMSS en Coahuila.

$!Estudiantes de nivel medio superior participan en las jornadas de PrevenIMSS, donde reciben orientación y servicios preventivos de salud de manera gratuita.
Estudiantes de nivel medio superior participan en las jornadas de PrevenIMSS, donde reciben orientación y servicios preventivos de salud de manera gratuita. CORTESÍA

Seca Rivas destacó que cada vez más instituciones educativas solicitan la implementación de esta estrategia, lo que refleja el interés de las escuelas por acercar servicios preventivos a las y los jóvenes y fomentar una cultura de autocuidado y prevención.

Asimismo, reconoció el compromiso del personal que participa en estas jornadas, al señalar que su trabajo ha permitido ampliar la cobertura y consolidar las acciones preventivas en beneficio de la comunidad estudiantil del estado.

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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