Coahuila retrocede en medio ambiente; registra mayor pérdida de superficie arbórea

Por el contrario, en el municipio siguen las talas de árboles. Alejandro Argüelles recuerda que “el año pasado tuvieron que talar una gran cantidad de árboles enfermos en las plazas, porque presentaron un estrés hídrico muy grande. Eso es ocasionado porque obviamente no les están dando el mantenimiento a las áreas verdes. No las riegan. No riegan camellones, no riegan plazas y eso ocasiona que el árbol esté en un estrés hídrico”.

Otro de los impactos de la pérdida de árboles en la entidad es el incremento de temperaturas.

“Las temperaturas que estamos teniendo están muy por encima de lo que era la ciudad del clima ideal. La pérdida que hemos tenido no es comparable con la reposición, pues no alcanza, ni siquiera a cubrir un 3 o 4% de lo que se está perdiendo tanto en la ciudad como en la zona conurbada”, sostuvo.

Ante esta situación, el activista local considera que los esfuerzos que se hacen, deben incrementarse. Aprovechar el agua tratada para mantener y aumentar las áreas verdes en la ciudad debe ser una de las prioridades que observa, así como la reforestación de la sierra.