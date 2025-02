Alcaldesa de Frontera agradece apoyo de Bomberos, SP, SSP, Ejercito e IP para controlar incendio de Bodega Aurrerá

Las llamas consumieron parte de la tienda, pero no hubo víctimas. El siniestro alertó a las autoridades por posible explosión

El incendio de la tienda departamental Bodega Aurrera de Frontera, que por minutos puso en jaque a las autoridades por un riesgo de explosión de tanques de gas LP, se logró controlar gracias a los trabajos de los Bomberos de los municipios de la Región Centro, a los elementos de Seguridad Pública, de la Policía del Estado, del Ejército Mexicano y a la colaboración de la Iniciativa Privada que también envió equipo y herramientas en medio del siniestro.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio una rueda de prensa donde agradeció a todas las personas que colaboraron para atender esta situación que en un momento se tornó riesgosa para la población del sector.

“Fue un gran trabajo de los bomberos, es de reconocer la gran labor y el gran trabajo que hace todo el cuerpo de bomberos de Protección Civil y no me queda más que agradecerle a toda la gente que nos apoyo por que no pasó a mayores y la verdad los hechos fueron lamentables en pérdidas económicas, pero en pérdidas de vida ninguna persona”.

Al lugar arribaron Bomberos de municipios de Monclova, San Buenaventura, Castaños, Escobedo, Nadadores, Abasolo, cuadrillas de bomberos de empresas privadas que son parte del CLAM (Comité Local de Ayuda Mutua), del Aeropuerto Internacional, la Policía de Monclova y Frontera, la Policía Civil Coahuila, Cruz Roja y elementos del Ejército Mexicano que implementaron el Plan DN-III de ayuda a contingencias.

Pérez Cantú dijo el mismo gobernador Manolo Jiménez Salinas estuvo atento a la situación, a través de Fernando Orta coordinador de Protección Civil en la Región Centro, se logró tener una respuesta en equipo y se obtuvo el resultado del control del incendio.

Respecto al departamento de Protección Civil, dijo que se seguirá fortaleciendo con más personal, así como con más equipo para atender los incendios en la ciudad.

Mencionó que un empresario realizará la donación de una motobomba y una ambulancia, se están realizando las gestiones para que se concrete esta ayuda, también se seguirán tocando puertas.

“Cuando pasan estas cosas, a veces se nos salen de control, no es que estemos equipados, si no es la magnitud muy grande”.

Llamó a las empresas privadas a capacitar su personal para atender cualquier contingencia de este tipo en sus establecimientos.