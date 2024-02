Coahuila: Se mantiene disputa por candidatura del Distrito 5 en coalición Morena-Verde-PT

Mientras que Sandoval Rodríguez se registró el sábado pasado, Cobián Duarte lo realizó el pasado domingo y ambos argumentaron y mostraron en sus redes sociales que lo hicieron ante los partidos y ante el Instituto Nacional Electoral.

Al respecto, Sandoval dijo que sí hubo una confusión, que en estos momentos ya se ha ido definiendo, sin embargo, quedará a disposición de lo que le indique su partido.

“Sí hubo una confusión. Yo no estoy aferrado y voy a buscar lo mejor para Coahuila y Torreón. Hoy tenemos como proyecto el proyecto de Claudia Sheinbaum y desde donde me ponga mi partido voy a participar. Estoy firme pero si se decide que no sea yo, no tendré problema”, dijo Sandoval, quien pertenece al Verde Ecologista.