Coahuila suma 637 Puntos Violeta; preparan app con geolocalización y alertas

La subsecretaria de Vinculación, Sofía García Camil, explicó que actualmente se realiza un proceso permanente de supervisión para garantizar el correcto funcionamiento de estos espacios y verificar que el personal reciba capacitación constante.

La Secretaría de las Mujeres y la Subsecretaría de Vinculación de Coahuila consolidaron la apertura del Punto Violeta número 637 en el estado, ubicado en la empresa Lazy Boy, como parte de la estrategia para proteger a las mujeres y prevenir la violencia de género.

“Claro que estamos ahorita en proceso de mucha revisión de que estos puntos no se abran nada más por abrir, sino estarlos monitoreando, estar diagnosticando que se esté trabajando bien”, declaró la funcionaria.

García Camil detalló que en la región Sureste existen alrededor de 10 empresas incorporadas formalmente a la red. Además, se realizan visitas de evaluación a establecimientos para verificar que conozcan los protocolos de atención.

“Hacemos revisiones hacia los Oxxos. Vamos nosotros y preguntamos: ‘¿Usted sabe qué es el Punto Violeta?, ¿cómo se maneja?’, y de ahí ya vamos evaluando”, explicó.

La funcionaria agregó que uno de los objetivos es ampliar el programa a preparatorias y universidades públicas y privadas del estado, con el propósito de prevenir la violencia de género y facilitar la canalización inmediata de las víctimas hacia la Fiscalía General del Estado o los Centros de Empoderamiento para las Mujeres.

“Todavía hay una parte importante que nos falta de universidades, sobre todo algunas facultades de la UAdeC en todo el estado y ciertos Conalep”, puntualizó.

Finalmente, anunció que durante el próximo semestre se presentará, junto con el gobernador del estado, una aplicación móvil que permitirá ubicar mediante geolocalización el Punto Violeta más cercano y emitir alertas inmediatas.

“Una app donde a la gente le va a permitir conocer en un mapa geolocalizado dónde está el Punto Violeta más cercano, ya sea un Oxxo, una universidad o una empresa, e incluso consultar información sobre temas de género”, concluyó.