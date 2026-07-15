Coahuila impulsa autonomía económica de mujeres para prevenir la violencia de género

La titular de la dependencia, Mayra Lucila Valdés, explicó que muchas víctimas permanecen con sus agresores por el temor de no contar con recursos para sostener a sus hijos o a sus familias.

La dependencia económica continúa siendo uno de los principales obstáculos para que muchas mujeres rompan los ciclos de violencia. Ante ello, la Secretaría de las Mujeres de Coahuila impulsa programas de educación, capacitación y emprendimiento orientados a fortalecer la autonomía financiera de las ciudadanas.

“Aparte de que están sesgadas en la idea de no romper la familia, es ese temor al qué van a hacer, al de qué van a vivir mis hijos, porque él ya me amenazó con que no me dará dinero”, señaló.

La funcionaria informó que cerca de 4 mil coahuilenses cursan actualmente estudios de nivel superior mediante programas impulsados por el Gobierno del Estado. Además, se ofrecen opciones que van desde preparatoria hasta capacitación en oficios con mayor remuneración.

Como ejemplo, destacó el programa de formación de operadoras de montacargas, que ya suma nueve generaciones de egresadas y ha permitido que mujeres accedan a empleos mejor pagados.

“Tenemos un programa de montacarguistas donde se les dio capacitación... son mujeres que ya vamos por la novena generación. Preparamos chóferes montacarguistas para que de ganar 2 mil 500 por semana puedan ganar hasta 6 mil o 7 mil pesos”, comentó.

Valdés agregó que la dependencia también trabaja en acciones preventivas junto con la Secretaría de Educación para identificar conductas de control desde las primeras relaciones de pareja. Estas actividades se desarrollan en secundarias y preparatorias del estado.

Como parte de esta estrategia, informó que se han distribuido más de 200 mil violentómetros para ayudar a estudiantes a reconocer señales tempranas de violencia y evitar que estas conductas escalen.

“Repartimos más de 200 mil violentómetros para que identifiquen que ‘pásame la contraseña de tu celular’ ya es una forma de control y violencia en nivel bajo, pero si no ponemos alto, van a ir escalando”, advirtió.