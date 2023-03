Compañía de Ópera de Saltillo celebra su primer aniversario

Con una gala de El Fantasma de la Ópera, la Compañía de Ópera de Saltillo celebró el primer aniversario de su conformación.

Fue el Teatro de la Ciudad el escenario donde, acompañados de la Orquesta Filarmónica del Desierto, los integrantes de la Compañía de Ópera deleitaron a cientos de asistentes a la velada Música de la Noche.

El Instituto Municipal de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, presentaron la velada The Music of the Night, gala el Fantasma de la Ópera, de Andrew Llord Webber.

Por su parte, el alcalde José María Fraustro Siller, acompañado de su esposa Beatriz Dávila de Fraustro, presidenta honoraria del DIF Saltillo, así como la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, presidieron la velada musical como parte esencial de los festejos del Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”.

Fraustro Siller destacó el crecimiento que la Compañía de Ópera de Saltillo ha alcanzado a un año de haber sido creada, un 17 de marzo, y en el que ha compartido escenarios con artistas de talla internacional como Andrea Bocelli, y derrochado talento junto a otros grandes de la cultura y las artes como la propia Filarmónica del Desierto.

“Nos llena de orgullo el crecimiento profesional que la Compañía ha alcanzado”, dijo el Alcalde.

“FANTASMA DE LA ÓPERA”

En el marco del 44 aniversario del Teatro de la Ciudad, la obra musical fue interpretada por la Compañía de Ópera de Saltillo dirigida por Alejandro Reyes Valdés y la Orquesta Filarmónica del Desierto, bajo la batuta del maestro Natanael Espinosa y cuyo trazo escénico fue realizado por Gabriel Neaves.

La velada se destacó por la interpretación en las voces de Lawre McEwan como el fantasma; Valeria Oregón, como Chistine, y Sergio Vallejo como Raoul, en el musical basado en la novela gótica de Gastón Leroux.