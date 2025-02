POLITICÓN: Sigue limpieza política en Coahuila, relegan a perfiles ligados a Rubén y Carlos Moreira

I. LIMPIEZA POLÍTICA

Desde el arranque de la administración estatal, la Secretaría de Educación, bajo Emanuel Garza Fishburn, emprendió una depuración para remover a perfiles vinculados a Carlos Moreira. La estrategia, coordinada desde la Secretaría de Gobierno de Óscar Pimentel, se ejecutó con precisión. No todos fueron destituidos; a algunos se les permitió definir su lealtad y, como era de esperarse, optaron por desconocer a su antiguo jefe, ahora en plena decadencia. ¿Fue suficiente este movimiento para borrar su influencia en la educación?

II. RECONFIGURACIÓN

Los que siguen de cerca la grilla nos cuentan que una nueva operación de limpieza está en marcha, ahora en el Poder Judicial. La definición de las listas para la elección judicial deja ver un patrón: la exclusión de actores ligados al exgobernador Rubén Moreira. Dicen los enterados que esto no es casualidad, sino parte de una estrategia mayor para consolidar una nueva clase política, un movimiento que comenzó con la llegada del actual gobierno y que ahora avanza con precisión quirúrgica. ¿hasta dónde llegará esta reconfiguración?

III. GOLPES BAJOS

El pleito morenista desatado el lunes pasado sigue escalando y no parece tener arreglo a la vista. Nos dicen que la postura de Alejandra Salazar no cayó nada bien en el morenismo capitalino y que en la dirigencia nacional ya encendieron focos rojos. La razón es delicada: aseguran que Salazar apostó fuerte y contactó influencers, ofreciéndoles pago a cambio de atacar mediáticamente al Team Guadiana. Dicen que en su intento por ganar terreno no se da cuenta que puede terminar hundiéndose aún más.

IV. EL OLVIDO DEL TIGRE

Muy olvidado tiene el “Tigre” Ricardo Mejía Berdeja a Coahuila, sus visitas han sido contadas en los últimos meses, muchos de los regidores emanados del PT no tienen rumbo y ante la guerra civil que enfrenta a las tribus morenistas se ha mantenido al margen. En cambio, ha dedicado sus esfuerzos a volver a la agenda de seguridad nacional alabando la decisión de Claudia Sheinbaum de mandar 10 mil efectivos a la frontera o impulsando iniciativas de ley para castigar con más rigor la extorsión. Su objetivo, dicen, es volver al gabinete de seguridad.

V. SOLUCIÓN PRÁCTICA

La ciudadanía ha recibido bien la postura del gobierno de Javier Díaz, quien lejos de optar por la pasividad, ha decidido implementar soluciones prácticas y de bajo costo para mejorar la movilidad en Saltillo. Los ajustes en el sistema vial del Sarape buscan optimizar tiempos de espera sin requerir inversiones millonarias. ¿Funcionará? Eso está por verse, pero al menos hay una intención de atender el problema con acciones concretas. El tiempo dirá si esta estrategia logra resolver el caos vial o solo es un paliativo temporal.

VI. SINERGÍA UADEC-MONCLOVA

Ante la complicada situación económica que se vive en Monclova y la región Centro, con la quiebra de AHMSA, la UAdeC de Octavio Pimentel ha hecho buena sinergia con los alcaldes de la región, en especial con Carlos Villarreal, para fomentar el desarrollo de la misma, comenzando con la ampliación de la oferta educativa con tres nuevas carreras: Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Procesos de Manufactura y Enfermería, así como el programa de becas a hijos de trabajadores de AHMSA, que pagan 10 pesos de inscripción.

VII. FRENO LABORAL

Las revisiones contractuales entre sindicatos y la industria han entrado en una fase de cautela, según lo señalado por Tereso Medina, líder de la CTM. La incertidumbre económica y el impacto de las nuevas políticas laborales han generado que las negociaciones avancen con más lentitud. La prioridad, dicen, es mantener la estabilidad laboral y evitar conflictos. Sin embargo, entre los trabajadores crece la inquietud: ¿hasta cuándo podrán sostener esta estrategia sin que termine afectando sus derechos y condiciones laborales?

VIII. INCERTIDUMBRE EN DAIMLER

El caso de Daimler Saltillo refleja esta tendencia. La revisión salarial programada para febrero se pospuso hasta marzo tras un acuerdo entre la empresa y el sindicato. Según la circular difundida, la medida responde a la incertidumbre en el sector automotriz ante los posibles aranceles de EE.UU. a las importaciones de vehículos y autopartes. Aunque el ajuste será retroactivo, el retraso genera inquietud. La Secretaría del Trabajo de Coahuila, a cargo de Nazira Zogbi, deberá vigilar que no afecte los derechos laborales.