Ignora alto y provoca choque múltiple en el centro de Saltillo

Tránsito Municipal confirmó que el conductor no presentaba aliento alcohólico y argumentó que desconocía la existencia del alto

Un conductor que circulaba por calles del centro de Saltillo provocó un choque múltiple al no respetar un señalamiento de alto, impactando a dos vehículos y generando una rápida movilización de las autoridades.

El percance ocurrió alrededor de las 00:30 horas en la intersección de las calles Leona Vicario y Otilio González . Según el reporte de Tránsito Municipal, el responsable, quien conducía un automóvil Kia blanco, circulaba de norte a sur sobre Leona Vicario cuando, al llegar al cruce con Otilio González, no realizó el alto correspondiente, lo que derivó en el accidente .

El descuido del conductor afectó directamente a una camioneta Mazda que tenía el derecho de paso y que no pudo evitar el impacto. Tras la primera colisión, el Kia salió proyectado y terminó chocando contra un automóvil Dodge Stratus , dejando daños materiales considerables.

Las autoridades confirmaron que el automovilista no presentaba aliento alcohólico, por lo que se descartó que el accidente estuviera relacionado con el consumo de alcohol. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Tras varios minutos de diálogo, los conductores llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, evitando que el caso fuera turnado ante las autoridades correspondientes. Una grúa se encargó de retirar los vehículos siniestrados, mientras que el responsable se comprometió a cubrir los costos de los daños ocasionados.