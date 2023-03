Con 91 años, doña Consuelo estudiará Administración de Empresas en Ramos Arizpe

La señora Consuelo Silver Zúñiga, de 91 años de edad, tiene ánimos y voluntad de seguir preparándose académicamente, y obtuvo una beca gratuita por parte del Gobierno del Estado y el Municipio de Ramos Arizpe, para cumplir una meta más: estudiar y concluir la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.

Sus 4 hijos y 8 nietos son profesionistas. “¿Yo cómo me voy a quedar atrás? Tengo 20 años queriendo hacerlo”, expresó, al señalar que lo mejor en la vida es estudiar para poder tener satisfacción personal y mejor calidad de vida.

Aclaró que al estudiar la preparatoria abierta, en 1982, “como buen estudiante se me dificultaba la física, no le entendía nada”, así que pedía asesoría a los hijos, pero no se rendía y se aplicaba en la lectura de los libros para poder aprobar esa materia.

Ahora se le “enreda un poco” el manejo de la computadora, aunque estudió dos cursos de computación básica, y espera que sus nietas y nietos le ayuden. “Además, yo le echo muchas ganas y ya”, dice sonriente.

A los jóvenes que no desean continuar en la escuela les recomienda seguir en las aulas, porque después la vida les va a enseñar que no es fácil si carecen de preparación adecuada.

“Que se pongan a estudiar, el mundo es de los que estudian, nos abre las puertas a muchas cosas. Cuando llegué a Ramos daba asesoría de preparatoria en Perrigo, los empleados de repente no iban a la asesoría, entonces les decía que necesitaban estudiar.

“Les decía ustedes trabajan 8 o 10 horas como burros y no pueden estudiar porque según ustedes trabajan mucho, pero si no estudian van a seguir trabajando mucho. Yo no gano mucho más que ustedes, pero trabajo 3 horas y ustedes 8 o 10, esa es la diferencia”, recordó.

La persona que estudia prospera y el esfuerzo puede ser menor, sostiene, al asegurar que ni la edad, ni el trabajo, ni dedicarse al cuidado del hogar, lo que define como el trabajo más ingrato de todos, son impedimento para seguir estudiando, todo es cuestión de tener ganas y aprovechar las oportunidades que se presentan para tener un logro mayor en la vida.

En su caso, asistía a congresos, diplomados y talleres de educación donde había posibilidad, como la Universidad Iberoamericana y en el Tec de Monterrey, en los cuales no descansaba ni en domingo porque había que cumplir con las tareas.“El hecho de ser ama de casa, madre y esposa, no me impedía estudiar

“Mi esposo tiene como 30 años que se murió, pero eso no fue impedimento para salir adelante”. Ese tiempo, más o menos, es el mismo que ha ocupado en dar clases y asesorías para estudiantes de preparatoria y secundaria.

Su ejemplo influyó en sus hijos: la mayor, Laura, es licenciada en Administración de Empresas y maestra en Educación; Arturo, es doctor en Física, graduado en Francia; Silvia, es licenciada en Educación Física, y la más chica, Adriana, es doctora en Educación.