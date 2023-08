Con documental, buscan familiares de personas desaparecidas en Coahuila sensibilizar y hacer consciencia

Familiares de personas desaparecidas en Coahuila no cesan en su lucha por exigir justicia, la localización de las víctimas, la no repetición y el no olvido. La noche de este lunes, en la Plaza de Armas, presentaron el documental “Por una búsqueda incansable” para sensibilizar a la sociedad y a las autoridades sobre esta situación.

La señora Lourdes Herrera, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, explicó que fue el primer documental elaborado sobre el tema, en el 2010, con el apoyo de personas que se hermanaron con los colectivos, incluyendo organismos de la sociedad civil y estudiantes.

“Se valora mucho este documental porque eran años muy difíciles en cuanto a la violencia que estábamos viviendo como sociedad y como madres, padres, familias violentadas por la desaparición de nuestros seres amados, era un temor muy grande que todavía no superábamos”.