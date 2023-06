¿Conoces las banderas que lucieron en la Marcha LGBTIQA+ en Saltillo?

Junto a las personas que comenzaban a reunirse frente al ITS , varios carritos y puestos de vendedores ambulantes ofertaban productos, en su mayoría, con estampados de arcoíris, como coronas, orejitas de peluche, sombrillas, lentes, pulseras y... banderas , aunque de estas últimas, chicas o grandes, hubo quienes “tenían más variedad” .

La bandera consta de tres franjas, fucsia, amarillo y azu l, los cuales simbolizan a la atracción a quienes se identifican con el género masculino (azul), atracción a quienes se identifican con el género femenino (fucsia) y atracción hacia las personas no binarias (amarillo).

Bandera Bisexual: creada en 1998, es una bandera que consta de tres franjas para representar a la comunidad bisexual y, al igual que la bandera Pansexual, fue creada para dar mayor visibilidad.

Esta bandera está conformada por dos franjas grandes a las orillas y una pequeña al centro. En la orilla superior se coloca el color fucsia, que simboliza la atracción hacia el mismo género, el color morado al centro es para representar la bisexualidad y el azul en la orilla inferior es para la atracción hacia el género contrario.

Bandera No Binario: Este término es utilizado para representar a las personas que no se identifican con un género binario (hombre-mujer) o tengan cualquier tipo de expresión de género que no encaje con el binarismo.

Esta bandera fue diseñada en 2014 y se compone de cuatro franjas: amarilla, blanca, morada y negra.

El amarillo simboliza a quienes no se identifican en el sistema binario (hombre-mujer), el blanco es para agrupar a quienes se asumen como varios géneros, el morado es para hacer alusión a quienes se ubican así mismos entre lo masculino y femenino, y el negro es para quienes no se asumen bajo ningún género.

Bandera Asexual: creada en el 2010 para representar a la comunidad asexual, esta bandera se compone de cuatro franjas: Negro, gris, blanco y morado.

Estos colores representan la asexualidad (color negro), el ser sexual o no (gris) la sexualidad misma (blanco) y la comunidad (morado).