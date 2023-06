‘Arte Queer’, lo indefinible que da lugar a todxs

El arte ya está más que acostumbrado a ver su definición modificada, retorcida, ampliada, estirada y hasta rota y lo queer no se queda atrás, pues para algunos abarca “todas las visiones del mundo que no empatan con la visión hegemónica”, como lo planteó Rangel en aquella charla, y en ciertas circunstancias se utiliza como alternativa para referirse a lo LGBT —siglas que se extienden con cada nueva identidad que requiere ser nombrada—, dada su capacidad para englobar todo.

Esta fue la disyuntiva que atravesó el encuentro entre los poetas Iza Rangel y Sergio Pérez Torres, el cuentista y drag queen Livio Ávila y la poeta Ingrid Bringas, donde se vio reflejada la contradicción inherente a cualquier etiqueta, que en el ejercicio de definir deja fuera lo que no es y siempre llegará algo que no se acomode y entonces será necesario un nuevo concepto o ampliar su rango de acción.

No obstante, a lo largo de la charla también se mencionó, sin cuestionamiento, obras de la “literatura LGBT”, c on nombres como Safo u Oscar Wilde, c atalogando unos en función de su contenido o identidad, pero que inevitablemente se convierten en referentes para otrxs autorxs y sobre todo para quienes a través de estas piezas de arte reconocen sus propios procesos, deseos e identidades. Lo mismo aplica para cualquier disciplina, no solo las letras.

EL LENGUAJE

Este problema no es generado por lxs artistas o por las identidades sexogenéricas, sino por el lenguaje. Muchas veces nos faltan palabras para nombrar lo nuevo y lo diferente y el debate que esto genera suele comerse a la experiencia. Que si es arte, que si no es arte, que si es teatro o performance, que si es poesía o prosa, que si es hombre o mujer... o ninguno... o todo. Para cuando los interlocutores se cansan de tratar de llegar a una conclusión la vida ya pasó.

En el arte hay quienes proponen avanzar más allá de esa pregunta, dejarla sin respuesta y enfrentarse a la obra por lo que aporta a partir de ese momento. No se me olvida la ocasión en que, al término de “Des-territorios” montaje de teatro contemporáneo, potente y conmovedor sobre la identidad coahuilense, alguien me dijo: “Me gustó mucho, pero no sé si lo llamaría teatro”, yo le dije “¿es necesario llamarle teatro?” y me respondió que no. La conversación continuó.