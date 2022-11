Ante la agresión registrada a un estudiante de la secundaria 82 en Ramos Arizpe, en la alameda de ese municipio, se activó el protocolo de atención, el cual fue respondido por agentes municipales.

A través de un comunicado, la dependencia estatal informó que los hechos ocurrieron a las 13:45 horas de la tarde, cuando el alumno iba saliendo del plantel escolar y fue atacado por un hombre, ajeno a la escuela, con un arma punzocortante.

Publicidad

Aclararon que los elementos de la Policía Municipal auxiliaron al estudiante de forma inmediata; una unidad de Bomberos fue la que acudió al sitio y atendió al alumno quien aparentemente quedó fuera de peligro tras el ataque.

TE PUEDE INTERESAR: Apuñalan en la mano a estudiante en la Alameda de Ramos Arizpe

Aunque no puntualizaron los horarios de las reuniones que se tendrán con padres de familia, la Sedu Coahuila aseguró que se realizará una convocatoria con la comunidad escolar con el objetivo de establecer medidas y acciones para disminuir riesgos en el trayecto de los estudiantes.

Publicidad

ATÍPICO

En una declaración para medios de comunicación, el alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, consideró que estos hechos de violencia son atípicos, sin embargo, dijo que se buscará reforzar la vigilancia en el sector.

“No es una constante y mucho menos en este sector donde tendremos un museo, no lo tiramos por la borda, lo tomaremos con seriedad y seguiremos trabajando para que no sucedan este tipo de acciones, no lo vamos a tolerar”, manifestó el alcalde.

Publicidad