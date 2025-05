$!Coahuila: Violentan con omisión de cuidados a 10 menores todos los días

Itzy Edith, de 10 años de edad, murió el 18 de septiembre de 2024 en Saltillo a causa de una severa desnutrición y deshidratación tras días de presentar síntomas sin recibir atención médica oportuna. Aunque vecinos y familiares habían denunciado reiteradamente el maltrato y abandono que sufría, las autoridades no actuaron de manera efectiva.

La niña vivía con sus tres hermanos en condiciones precarias, bajo el cuidado de una madre con antecedentes de adicción, quien aún conservaba su tutela pese a haber perdido la custodia.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudad Acuña podría volver a exportar ganado y romper récord histórico

Su muerte no fue una tragedia inevitable, sino el resultado directo de un delito silenciado: la omisión de cuidados. En Coahuila, esta forma de violencia es la más común que se comete contra niñas, niños y adolescentes.

Según datos de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), durante 2024 se atendieron 13 mil 595 casos de vulneración de derechos de la infancia en el estado, de los cuales 3 mil 876 correspondieron a omisión de cuidados, lo que representa el 28.5 por ciento del total.

Es decir, en promedio, al menos 10 menores son maltratados o descuidados cada día por negligencia, abandono o falta de atención básica. En Saltillo, la cifra fue de mil 191 casos, equivalentes a 30.7 por ciento del total estatal.

Según la definición oficial de PRONNIF, esta forma de violencia implica la falta de provisión de los estándares mínimos necesarios para la seguridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes y puede manifestarse en múltiples formas, desde un hogar sucio, la falta de vigilancia adecuada, no bañar al menor, no enviarlo a la escuela, no alimentarlo, ignorar su salud mental, o incluso no registrarlo legalmente, como fue el caso de Itzy.

Para Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), este tipo de violencia ha sido normalizado por la sociedad y muchas veces ni siquiera se reconoce por los padres como una forma de maltrato y aunque no siempre es visible, sus efectos son profundos y de gran impacto en el desarrollo de los niños.

Teresa Araiza, titular de PRONNIF en Coahuila, señaló que el contexto post pandemia ha cambiado la forma en que los menores enfrentan el mundo y a partir de ello son visibles índices de tristeza a más temprana edad, lo que está relacionado directamente con la crianza.

Agregó que conductas aparentemente inofensivas, como ignorar a los hijos para mirar el celular, no escucharlos o no recogerlos en la escuela, causan traumas silenciosos que no siempre se notan, pero que con el tiempo se transforman en problemas emocionales serios, como ansiedad, depresión, aislamiento o, en casos más graves, incluso la muerte.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Confían ciudadanos más en las Fuerzas Armadas... y menos en policías estatales

En Coahuila, como en muchas partes del país, los niños están muriendo por causas prevenibles y el desafío, dicen especialistas, es crear conciencia social, fortalecer los protocolos de actuación institucional y educar a madres y padres en los derechos básicos de la infancia.

UN RETO INSTITUCIONAL EN COAHUILA

La violencia contra la niñez no siempre se manifiesta en golpes o gritos, sino que la mayoría de las veces adopta formas silenciosas, como la omisión de cuidados, una práctica que ha sido normalizada en los hogares sin que los propios padres se den cuenta. Así lo señala Teresa Araiza, procuradora de los Niños, Niñas y la Familia en Coahuila, quien advierte que estas negligencias suelen pasar desapercibidas porque no generan un daño visible inmediato.