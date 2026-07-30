Coronarán a la nueva soberana de las personas mayores de Villa de Palaú, en Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- La Villa de Palaú, del municipio de Múzquiz, Coahuila, se prepara para celebrar una de las actividades más emotivas del calendario social del municipio con el certamen y coronación de la Reina del Adulto Mayor 2026, evento que busca rendir homenaje a mujeres que, a través de su historia, esfuerzo y ejemplo, han contribuido al desarrollo de sus familias y de la comunidad. La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 5 de agosto a las 19:00 horas en la Plaza Principal de Palaú, donde el Gobierno Municipal de Múzquiz y el Sistema DIF Municipal reunirán a familias, autoridades y ciudadanos para elegir y coronar a la nueva soberana, quien representará a este sector de la población durante diversas actividades sociales y comunitarias.

Más allá de un concurso de belleza, el certamen se ha consolidado como un reconocimiento público a la experiencia, la participación social y el legado de las personas adultas mayores. La ganadora se convierte en embajadora de un grupo que ha sido pieza fundamental en la construcción de la identidad de las comunidades de Múzquiz.

El cartel oficial del evento mantiene una imagen sobria y elegante, donde destaca una corona como símbolo del reconocimiento que recibirán las participantes. Los tonos dorados y rosa proyectan un ambiente de celebración y distinción, mientras que los logotipos del Ayuntamiento de Múzquiz, el DIF Municipal, Geoparque Mundial UNESCO y la marca turística Melchor Múzquiz Pueblo Mágico reflejan el respaldo institucional a esta actividad. Este tipo de certámenes forman parte de las acciones impulsadas por los sistemas DIF estatal y municipal para promover el envejecimiento activo, fortalecer la inclusión social y reconocer la aportación de las personas mayores a la vida comunitaria.

Este tipo de certámenes forman parte de las acciones impulsadas por los sistemas DIF estatal y municipal para promover el envejecimiento activo, fortalecer la inclusión social y reconocer la aportación de las personas mayores a la vida comunitaria.

Además de la coronación, estos eventos fomentan la convivencia intergeneracional y buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de valorar a quienes han dedicado décadas al desarrollo de sus familias y comunidades.