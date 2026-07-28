Danzas de México, Colombia, Chile y Argentina llegarán al Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila

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    Danzas de México, Colombia, Chile y Argentina llegarán al Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila
    Música, danza, vestuarios típicos y expresiones tradicionales de América Latina serán los protagonistas de una velada que fortalecerá la vocación cultural y turística del Pueblo Mágico. ARCHIVO

El próximo 1 de agosto, la plaza principal reunirá a compañías folklóricas de cuatro países en una presentación gratuita

MÚZQUIZ, COAH.- El corazón del Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila, se convertirá este fin de semana en un escenario de encuentro entre culturas. Como parte de la agenda artística impulsada por el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, el próximo sábado 1 de agosto se llevará a cabo el Festival Internacional del Folklor, un espectáculo que reunirá agrupaciones de México, Colombia, Chile y Argentina en una presentación gratuita para el público.

La plaza principal será el punto de encuentro para una noche dedicada a la música, la danza y las tradiciones populares de América Latina. A partir de las 19:00 horas, familias de la región carbonífera y visitantes podrán disfrutar de un recorrido por las expresiones culturales más representativas de los países invitados, mediante coreografías, vestuarios tradicionales y música que forman parte de su patrimonio histórico.

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La realización de este festival confirma el interés de Coahuila por fortalecer la difusión cultural fuera de las principales ciudades del estado, llevando espectáculos internacionales a municipios con una importante riqueza histórica y turística. En este contexto, Múzquiz vuelve a consolidarse como una de las sedes más activas de la programación cultural estatal, al combinar eventos artísticos con sus tradiciones ganaderas, gastronómicas y de naturaleza.

El Festival Internacional del Folklor tiene como propósito promover el intercambio cultural entre naciones mediante la danza tradicional, considerada una de las expresiones más representativas de la identidad de los pueblos. Cada agrupación comparte en el escenario parte de su historia a través de bailes, música, vestimenta y costumbres transmitidas de generación en generación, convirtiendo cada presentación en una muestra viva del patrimonio cultural.

$!El Festival Internacional del Folklor forma parte de la estrategia cultural impulsada por el Gobierno de Coahuila.
El Festival Internacional del Folklor forma parte de la estrategia cultural impulsada por el Gobierno de Coahuila. CORTESÍA

Aunque el programa artístico definitivo no ha sido difundido, este tipo de encuentros suele incluir interpretaciones de danzas emblemáticas como el jarabe tapatío, sones y polkas mexicanas; la cumbia, el bambuco y el joropo de Colombia; la cueca chilena; así como el malambo, la chacarera y la zamba argentina, ofreciendo al público un amplio panorama de la riqueza folklórica latinoamericana.

La elección de Múzquiz como sede también fortalece la estrategia de posicionamiento del municipio como un destino turístico integral. En los últimos años, el Pueblo Mágico ha diversificado su oferta con festividades vaqueras, rodeos, cabalgatas, encuentros gastronómicos, festivales familiares y actividades culturales que complementan sus atractivos naturales, como el río Sabinas, la Sierra de Santa Rosa, el Museo de Ganadería y el patrimonio histórico de la comunidad kikapú.

La presentación internacional se realizará en plena temporada vacacional, por lo que autoridades esperan la asistencia de visitantes provenientes de distintos municipios de Coahuila y de entidades vecinas. Además del espectáculo artístico, el evento representa una oportunidad para impulsar la economía local mediante la actividad comercial, restaurantera y hotelera, beneficiando a prestadores de servicios y comercios establecidos.

Con este festival, Múzquiz reafirma su vocación como un municipio donde la cultura, las tradiciones y el turismo convergen para ofrecer experiencias que trascienden las fronteras, acercando a la población a las expresiones artísticas de otros países y fortaleciendo el intercambio cultural en uno de los Pueblos Mágicos más representativos del norte de México.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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